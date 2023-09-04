Как почистить зубы собаке: безопасные способы

Большинство владельцев не чистят зубы своим домашним питомцам, но стоит это делать каждый день. Потому что стоматологические заболевания очень распространены среди собак.

Видео дня

Плохая гигиена полости рта может привести к заболеванию почек, печени и сердца. OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут справиться с этим.

Кариес, воспаление и инфекции вызывают сильную боль у собаки. Чистка зубов – это отличная профилактика, которая предотвращает накопление зубного налета.

Согласно опросам, проведенным канадской компанией Ipsos, только 7% хозяев ежедневно чистят им зубы. Даже раз в неделю хватит, чтобы сохранить здоровье любимца.

Для того, чтобы почистить зубы четырехлапого вам понадобится собачья зубная щетка и специальная зубная паста (не используйте пасту для людей, она содержит токсичные ингредиенты для собак). Лучше всего начать чистить зубы собаке с детства, так животное привыкнет к ежедневному ритуалу.

Но если у вас уже взрослый пес, то нужно приучить его к этой процедуре. Осторожно оттяните его губы и постепенно начинайте чистить, главное не испугать собаку.

Сначала чистьте зубы с внешней стороны, а когда пес расслабится, то переходите к угловым зубам. После того, как собака привыкла к этому, сосредоточьтесь на правильной технике чистки. Необходимо делать это круговыми движениями, не прилагая много усилий. Вся процедура должна занимать около 30 секунд.

Если вам тяжело это делать, то добавьте в пищу зубной порошок. Он размягчит налет и камень, это хоть немного улучшит гигиену рта.

Также есть специальные стоматологические жвачки для собак. Они помогут избежать болезней и освежают дыхание любимца.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие породы собак больше всего страдают от боли.



Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.