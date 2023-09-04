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Как почистить зубы собаке: безопасные способы

Obozrevatel
Жизнь
1 минута
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Как почистить зубы собаке: безопасные способы

Большинство владельцев не чистят зубы своим домашним питомцам, но стоит это делать каждый день. Потому что стоматологические заболевания очень распространены среди собак.

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Плохая гигиена полости рта может привести к заболеванию почек, печени и сердца. OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут справиться с этим.

Кариес, воспаление и инфекции вызывают сильную боль у собаки. Чистка зубов – это отличная профилактика, которая предотвращает накопление зубного налета.

Согласно опросам, проведенным канадской компанией Ipsos, только 7% хозяев ежедневно чистят им зубы. Даже раз в неделю хватит, чтобы сохранить здоровье любимца.

Для того, чтобы почистить зубы четырехлапого вам понадобится собачья зубная щетка и специальная зубная паста (не используйте пасту для людей, она содержит токсичные ингредиенты для собак). Лучше всего начать чистить зубы собаке с детства, так животное привыкнет к ежедневному ритуалу.

Но если у вас уже взрослый пес, то нужно приучить его к этой процедуре. Осторожно оттяните его губы и постепенно начинайте чистить, главное не испугать собаку.

Сначала чистьте зубы с внешней стороны, а когда пес расслабится, то переходите к угловым зубам. После того, как собака привыкла к этому, сосредоточьтесь на правильной технике чистки. Необходимо делать это круговыми движениями, не прилагая много усилий. Вся процедура должна занимать около 30 секунд.

Если вам тяжело это делать, то добавьте в пищу зубной порошок. Он размягчит налет и камень, это хоть немного улучшит гигиену рта.

Также есть специальные стоматологические жвачки для собак. Они помогут избежать болезней и освежают дыхание любимца.

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