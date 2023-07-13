Как почистить жалюзи: самый простой способ, доступный каждому

Чистка оконных жалюзи кажется проблематичной задачей, ведь чтобы тщательно удалить всю грязь, их нужно полностью снимать, а после завершения работы где-то сушить и вешать обратно. Но в сети показали лайфхак, как ухаживать за предметом так, чтобы он дольше оставался чистым и не нуждался в генеральной мойке.

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Им поделилась в своем TikTok экспертка по уборке и ведению домашнего хозяйства под ником @shellslittlehome. Ее лайфхак назвали одновременно и очень простым, и гениальным. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

В качестве инструмента для сбора пыли с планок жалюзи она предложила использовать старый носок. Его нужно надеть на руку, смочить водой и, прихватывая рукой каждую отдельную планку, очистить ее от пыли. Когда носок сильно запачкается, его можно снимать и полоскать от пыли. Или заменять. Уже через считанные минуты жалюзи будут полностью чистыми.

При этом их не придется закрывать. Как известно, при переводе планок в вертикальное положение с них может осыпаться еще больше пыли.

Если регулярно протирать так жалюзи, полное мытье им понадобится не чаще 2-3 раз в год. А уход за ними станет гораздо проще и эффективнее. Портить вид помещения своим несвежим видом они уже не станут.

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