Как почистить замшевую обувь: секреты для сложных пятен

Покупая пару замшевых туфель, вы вкладываетесь в поистине роскошную вещь, которая прекрасно дополнит гардероб. Но вместе с тем это еще и предмет, который требует особого внимания, ведь текстурированная замша быстро пачкается, а чистить ее не так просто, как гладкий материал.

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Хотя и не столь сложно, если взять на вооружение проверенные лайфхаки по уходу за замшей. OBOZ.UA собрал несколько эффективных советов для использования в домашних условиях.

Щетка против грязи

Обязательно приобретите вместе с замшевыми туфлями специальную щетку для этого материала. Тогда, придя с мокрой улицы, дайте паре хорошо высохнуть и просто расчешите ее вдоль направления ворса этой щеткой. Грязь и пыль легко удалятся из материала. Если специального инструмента под рукой нет, сработать может даже обычная щетка с мягкой щетиной. К примеру, зубная.

Ластик против царапин

Небольшая канцелярская принадлежность удивительным образом позволяет "залечивать" неглубокие царапины на замше. Просто потрите ластиком поврежденное место в направлении ворса и проблема исчезнет на глазах. Так же им можно тереть пятна на замше. Резинка хорошо удаляет из нее сухую грязь.

Малярный скотч от пятен

Свежее пятно с замшевой обуви можно убирать при помощи малярного скотча. Просто приложите его клейкой стороной к загрязнённому месту и аккуратно оторвите. Сильно притирать скотч не следует, чтобы не оторвать ворсинки. Лучше повторите приём несколько раз.

Чистая вода – враг замши

Как бы парадоксально это ни звучало, чистить замшу простой водой не стоит. Она сама по себе может оставлять на материале пятна. Если вы хотите замыть видимое загрязнение, приготовьте слабый мыльный раствор или добавьте в стакан воды чайную ложку нашатырного спирта. Такую смесь наносите на тряпку или ватный диск, но следите, чтобы они были увлажненными, а не мокрыми, и только тогда протирайте пятно. Всегда помните, что обувь после чистки должна сушиться вдали от источников тепла.

Пищевая сода и тальк против жира

Смесь соды и талька удалит с замши жирные и влажные пятна без труда. Смешайте оба средства в равных пропорциях и насыпьте небольшое количество смеси на пятно. Минут через 15-20 удалите остатки щеткой. За это время вещества должны впитать все загрязнения.

Не забывайте о защите

Чем бы вы ни чистили замшу, не забывайте после этого обрабатывать ее защитными средствами. На рынке существует большой выбор специальных спреев, которые защитят материал от грязи и воды, поэтому туфли будут дольше выглядеть, как новые.

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