Чем отмыть липкую и жирную вытяжку: самые простые способы

Кухонная вытяжка быстро пачкается, вытягивая посторонние запахи, пар и жир. Капли грязи постоянно оседают на ее поверхности. При ежедневном использовании вытяжка регулярно покрывается слоем жира, который следует вычищать вовремя.

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Часто, убирая на кухне, мы забываем промыть вытяжку. Но есть действенные лайфхаки, которые помогут очистить поверхность всего за 5 минут. ОBOZREVATEL подобрал самые эффективные из них.

Сода и моющее средство

Производители советуют мыть вытяжки не очень концентрированным, слегка мыльным раствором моющего средства. Но с устаревшими пятнами жира он может не справиться. Так что эксперты предлагают повысить действенность мыльного раствора, добавив в него пищевую соду.

Рецепт простой: наливаем в емкость горячую воду и добавляем в нее ¼ стакана соды. Тщательно перемешиваем и разбавляем несколькими каплями моющего средства. Жировой фильтр от вытяжки следует погрузить в емкость с водой минимум на 10 минут. Затем промываем его чистой водой.

Хозяйственное мыло

Этим методом часто пользовались наши бабушки, для которых хозяйственное мыло было спасительным средством от тяжелых загрязнений. Берем кастрюлю, нагреваем в ней минимум 2 л воды. Мыло натираем на терке, должно хватить половинки бруска. Ждем, пока мыло растворится, снимаем кастрюлю с плиты и моем фильтр в растворе в течение 10 минут. Для большей эффективности в этот раствор можно добавить несколько столовых ложек соды.

Уксус

Фильтр советуют на 10-15 минут замочить в столовом уксусе, а поверхность вытяжки протереть смоченной в нем губкой. Но обратите внимание, уксус имеет очень резкий концентрированный запах, поэтому после следует очень тщательно, несколько раз вымыть вытяжку обычным моющим средством.

Лимонная кислота

Разрезаем лимон пополам и натираем соком поверхность вытяжки и фильтр. Смывать водой следует не сразу. Кислота должна действовать в течение 10 минут.

Или приобретите в супермаркете лимонную кислоту, на 2 л воды нужно взять 3-4 пакетика. Замачивать фильтр в растворе следует минимум на 6 часов, лучше оставить его на ночь, чтобы утром вымыть теплой водой.

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