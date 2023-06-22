Как почистить вентилятор от пыли: простые способы

Вентилятор – настоящий спаситель в летнюю жару, однако без регулярной очистки он даже может стать опасным. Фактически мы будем вдыхать пыль и грязь, накопившуюся на лопастях. Это может стать причиной аллергии или проблем с дыханием.

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Издание Ideal Home рассказало, как правильно чистить вентилятор. Вам понадобится отвертка, салфетка из микрофибры и мягкая щетка.

Как почистить вентилятор

Безопасность прежде всего – отсоедините вентилятор от сети. Во время работы также убедитесь, что провода не затягиваются, и держите вилку подальше от чистящей жидкости или воды.

Аккуратно разберите вентилятор. Даже если вы не входите в состав не слишком многочисленного клуба любителей читать инструкции прежде чем что-нибудь раскручивать, на всякий случай все же советуем ее прочитать. Учтите, что разборка вентилятора также может повлиять на гарантию.

Положите вентилятор лицевой стороной вниз на ровную поверхность и осторожно открутите винты, чтобы получить доступ к лопастям.

На лопастях оседает больше пыли, поэтому начните с них. Можно использовать тряпку или, если грязи слишком много – пылесос со специальной насадкой. Будьте осторожны, чтобы не повредить лопасти. Избегайте разбрызгивания любых моющих средств непосредственно на вентилятор и хорошо протрите его после мытья. Дополнительно протрите тканью из микрофибры решетку. Как только все детали станут чистыми и сухими, можно приступать к сборке вентилятора.

Как почистить вентилятор, не открывая его

Почистить вентилятор, не открывая его, можно с помощью баллона со сжатым воздухом. Просто разместите насадку между сетчатой передней частью вентилятора и сдуйте пыль. Это займет всего несколько секунд.

В качестве альтернативы подойдет холодный фен или пылесос с насадкой. Далее берем салфетку из микроволокна и протираем наружную часть вентилятора.

Эффективный лайфхак

Если вы не можете добраться до лопастей вентилятора и не хотите начинать разбирать прибор, эксперты советуют попробовать чистящий спрей.

"Размешайте в бутылке смесь из белого уксуса, нескольких капель эфирного масла и ложки пищевой соды. Встряхните бутылку и распылите раствор решетки вентилятора. После этого накройте полиэтиленовым пакетом и включите вентилятор на несколько минут. Пакет будет собирать всю сдуваемую грязь", – предложил Ник Смолл, эксперт по малой бытовой технике, AO.com.

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