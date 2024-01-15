Как почистить тостер: трехэтапный метод для идеального результата

Для многих тостер – незаменимая вещь, без которой не проходит ни одно утро. Поджаренный хлеб с разнообразными намазками – отличное дополнение к утреннему кофе.

Видео дня

Однако тостер нуждается в правильной эксплуатации. Со временем крошки хлеба могут привести к серьезным засорениям и появлению запаха гари. Об эффективном трехэтапном методе почистить тостер рассказало издание The Sun.

Этап 1

Большинство тостеров имеют поддон для крошек, который следует опорожнять, по крайней мере, раз в месяц, а при ежедневном использовании прибора – еженедельно.

Специалист по уборке Мелисса Патерас отметила, что обычно это можно сделать, открыв лоток со стороны прибора, но лучше проверить инструкцию по эксплуатации.

Перед началом очистки убедитесь, что тостер полностью отключен от сети.

Крошки не только со временем начинают неприятно пахнуть,так что при каждом использовании тостера появляется запах гари – они могут вызвать серьезные засоры, иногда даже приводящие к пожару.

Высыпав крошки непосредственно в мусорное ведро, вымойте лоток обычным мылом и водой и дайте полностью высохнуть.

Этап 2

Крошки, оставшиеся в тостере, Мелисса советует удалить следующими способами:

можно сдуть их феном, но это точно не самый чистый метод;

или осторожно перевернуть тостер вверх дном прямо над мусорным контейнером и слегка потрясти прибор.

Этап 3

Следы нагара можно удалить с помощью алюминиевой фольги. Нужно смять ее в шарик, легко намочить и протереть прибор.

Наружную часть тостера можно отполировать тканью из микрофибры, чтобы избавиться от грязи и разводов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отмыть кухонные шкафчики от устаревшего жира

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.