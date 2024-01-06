Как отмыть кухонные шкафчики от устаревшего жира: названо секретное 'оружие'

Порядок и приятная атмосфера на кухне очень важны для гостеприимных хозяев, любящих принимать дома близких и друзей. Но иногда бывает, что даже значительные усилия не дают четкого результата и помещение выглядит неопрятно и наполнено не слишком приятным запахом. Причиной может служить жировой налет на шкафчиках.

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В сочетании с влагой и пылью он собирается в некрасивые пятна и плохо пахнет. OBOZ.UA рассказывает, как можно избавиться от этого налета быстро и с помощью подручных средств.

Если слой загрязнения не очень толстый

Чтобы придать фасадам кухонных шкафов аккуратный вид, нужно регулярно мыть их с использованием мягкого мыла или средства для посуды. Добавьте несколько капель в миску с теплой водой и с помощью губки тщательно протрите все поверхности.

Но на этом процесс чистки не заканчивается. Чтобы фасады шкафов выглядели действительно безупречно, их необходимо протереть насухо бумажным или текстильным полотенцем. Это позволит избежать появления разводов и пятен, а также быстрого повторного оседания пыли.

Если фасады шкафчиков имеют углубления или объемный декор, все эти сложные места придется обработать с помощью щетки. Также хорошим инструментом станут ватные палочки, позволяющие хорошо почистить даже маленькие углубления.

Обезжиривающий спрей

Тем, кто тяготеет к натуральным средствам для уборки, эксперты рекомендуют воспользоваться для чистки кухни обезжиривающим спреем из уксуса и лимонного сока. Возьмите свежий сок и уксус в равных пропорциях и налейте их в бутылку с пульверизатором. В такой концентрации они смогут удалить даже стойкие пятна. Для менее тщательной чистки смесь можно разбавить таким же количеством воды. Несмотря на то, что средство будет иметь специфический запах, после его выветривания вы заметите мощный дезодорирующий эффект.

Содовый очиститель

Также очистительную жидкость можно приготовить из пищевой соды. Растворите четыре столовых ложки средства в литре воды. Этого достаточно, чтобы хорошо почистить кухонные фасады. Если вы хотите, чтобы средство оставляло после себя приятный аромат, перед тем как добавлять соду в воду, капните на нее несколько капель эфирного масла, которое вам нравится. Также содой можно механически обрабатывать стойкие пятна. Возьмите на мокрую тряпку небольшое количество порошка и аккуратно потрите им загрязненное место. Сода должна деликатно снять липкий слой и обезжирить поверхность.

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