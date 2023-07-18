Как почистить тканевый диван: домашний трюк

Диван - центр притяжения любого интерьера. На нем дремлют, когда есть минутка, ужинают за просмотром сериалов, пьют вино с друзьями и играют с детьми и домашними животными. Неудивительно, что на обивке этого предмета мебели быстро появляются пятна.

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Бороться с этими загрязнениями может быть непросто, если диван обтянут тканью. Однако, эксперты рекомендуют выполнять профилактическую чистку время от времени, чтобы сохранить ее вид и гигиеническую чистоту как можно дольше. OBOZREVATEL собрал несколько лайфхаков, как сделать это более эффективно.

Регулярно чистите диван пылесосом

В процессе использования диван, как и другие предметы мебели, пылится. А еще в его щелях скапливаются крошки и другой мелкий мусор. Поэтому диван необходимо регулярно очищать от него. Для этого лучше всего использовать специальную насадку для мягкой мебели. Особое внимание советуют уделять зазорам между подушками, сгибу между спинкой и сиденьем и краям дивана. Если у вашего дивана деревянные ножки или каркас, протрите их влажной тканью, чтобы удалить пыль.

Удаляйте пятна правильно

Сухая чистка не поможет избавиться от пятен. С ними придется бороться отдельно. Всегда собирайте влажное загрязнение, как только оно попадет на обивку, сухими салфетками или бумажными полотенцами. Замывайте пятно раствором стирального средства в воде. Если вы сомневаетесь, каким средством лучше очищать обивку, ознакомьтесь с этикеткой по уходу за диваном или проконсультируйтесь с производителем.

Перед нанесением моющего раствора проверьте диван на незаметном участке, чтобы убедиться, что он не повреждает и не обесцвечивает ткань. Если проблем нет, смочите обивку раствором моющего средства и осторожно потрите пятно от краев к центру. После обработки используйте другую влажную салфетку, чтобы удалить остатки моющего средства.

Если пятно стойкое, вы можете воспользоваться раствором белого уксуса и воды в равных частях, чтобы вывести его. Смешайте средство в бутылке с пульверизатором и распылите его на пятно. Оставьте на несколько минут, чтобы оно подействовало, и осторожно промокните остатки чистой влажной тканью. Повторите процедуру столько раз, сколько нужно, чтобы убрать с обивки остатки уксуса.

Также можно постирать чехол дивана в машинке, если есть возможность его снять. В таком случае выбирайте деликатную программу и низкую температуру воды, а средство берите в соответствии с инструкцией по уходу за обивкой.

Используйте силу пара

Пароочиститель – еще один хороший способ почистить диван. Пар позволяет вытолкнуть из обивки пыль и грязь, хорошо разрушает пятна, освежает и дезинфицирует ткань. Перед использованием устройства убедитесь, что на диване нет пыли и крошек. Затем с помощью отпаривателя очистите ткань в направлении волокон. После обработки дайте дивану полностью высохнуть, прежде чем использовать его снова.

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