Как почистить стиральную машинку от накипи и неприятного запаха: три лайфхака

В процессе работы стиральная машина накапливает на деталях механизма известковый налет от жесткой воды, мелкие частицы волокон ткани и остатки моющих средств. Если стирать часто на невысокой температуре, в таком налете могут заводиться бактерии и грибки, из-за которых из барабана начинает появляться неприятный запах.

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К счастью проблемы накипи, загрязнений и запаха из стиралки можно решить все одним махом. OBOZREVATEL рассказывает о трех домашних средствах, которые помогут с этим. Для всех пригодятся недорогие и доступные ингредиенты.

Сода с уксусом

Эти два вещества, вступая в реакцию, разрушают известковые отложения и дезинфицируют детали стиралки. Чтобы заставить их взаимодействовать правильно, нужно взять четверть чашки сухой соды и разбавить ее таким же количеством воды. Эту жидкость отправляют в лоток для моющих средств. Уксус же заливают непосредственно в барабан – речь идет о белом уксус или обычном столовом в концентрации 9%. Понадобится две чашки средства. Далее запускают цикл стирки без вещей. Нужно выбрать самую длинную программу и самую высокую температуру. Когда цикл завершится, машину нужно тщательно проветрить, чтобы исчезли остатки уксусного запаха.

Лимонная кислота

Это вещество является основой многих фабричных средств по уходу за стиралкой. Если же использовать пищевую кислоту, это получится значительно дешевле, а эффект будет аналогичный. Чтобы почистить машину, нужно взять от 1 до 6 пачек сухой лимонной кислоты – в зависимости от степени загрязнения. Средство высыпают в лоток для стирального порошка и машину запускают на пустую стирку с длинным циклом и высокой температурой.

Отбеливатель

Хлоросодержащий отбеливатель лучше справится именно с дезинфекцией механизма машины. Хотя и известь почистит достаточно хорошо. В зависимости от того, как сильно загрязнен прибор, необходимо влить в барабан до 1 литра средства. Далее машину запускают на самый длинный режим стирки с высокой температурой. И перед полосканием ставят стирку на паузу. Заполненная водой с отбеливателем машина должна "отмокать" один час, после чего цикл возобновляют. Когда промывка будет завершена, стиралку нужно будет прополоскать от остатков хлора. Для этого ее еще раз запускают вхолостую, но уже на короткой программе и при температуре 30 градусов.

Как предупредить проблемы со стиральной машиной

Такие чистки стиралки рекомендуют производить 2-3 раза в год. Также, чтобы предотвратить накопление грязи внутри устройства, необходимо соблюдать простые правила.

Не превышайте дозировку стирального средства. Пена может оседать в механизме и приводить к развитию бактерий и плесени.

Замачивайте одежду перед стиркой, если она сильно загрязнена. Так вы сократите использование порошка или геля в машинке. К тому же такой подход к уходу за вещами является более бережным.

Оставляйте дверцу машины и лоток для стиральных средств после стирки приоткрытыми. Так лишняя влага испарится. А именно во влажной среде развиваются бактерии и плесень.

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