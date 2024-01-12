Как почистить стеклокерамическую плиту до блеска: гениальный способ

Индукционная варочная поверхность со стеклокерамическим покрытием имеет необыкновенно стильный вид в интерьере кухни. Но в то же время она быстро загрязняется брызгами, жиром и пригоревшими продуктами. При этом сильно тереть ее нельзя, это может повлиять на работу прибора плохо.

Видео дня

Следует ли отказываться от красивой стеклокерамики в пользу более грубого, но более легкого в уходе варианта? На самом деле нет. OBOZ.UA рассказывает о легком способе почистить даже сильно загрязненную стеклокерамику с помощью подручных средств.

Все, что понадобится, чтобы вернуть плите блестящий вид и чистоту – это пищевая сода, уксус и немного воды. Начните чистку с удаления с поверхности всех остатков, которые можно легко убрать с помощью мягкой губки. Далее приготовьте из соды и небольшого количества воды пасту, которую можно легко нанести на плиту.

Покройте пастой участки с устойчивой грязью и включите варочную поверхность. Когда смесь начнет пузыриться под влиянием тепла, придет время остановить нагрев и добавить третий ингредиент – уксус. Обязательно включите вытяжку, ведь уксус имеет специфический сильный запах, который нужно будет уловить. Полейте или щедро побрызгайте уксусом соду и дайте им несколько минут повзаимодействовать.

Когда средство перестанет пениться, аккуратно потрите поверхность плиты мягкой стороной губки. Но будьте осторожны, чтобы не обжечься. Вся грязь должна легко отстать от плиты и стереться без усилий.

Если вас пугает уксусный запах даже в небольших количествах, его в этом рецепте можно заменить на раствор лимонной кислоты или процеженный свежий лимонный сок. Это вещество тоже хорошо взаимодействует с содой и эффективно чистит все в доме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как безопасно ухаживать за стальными поверхностями на кухне.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.