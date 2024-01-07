Как легко отмыть стальную поверхность подручными средствами: действенный лайфхак

Металлические поверхности подвержены появлению различных загрязнений, а излишняя влага может привести к образованию ржавчины. Эти поверхности и приборы из нержавеющей стали следует чистить как минимум 1-2 раза в месяц.

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Можно использовать специальные химические средства и полироли, но пригодятся также более экономные и экологичные лайфхаки. Чем отмыть стальные поверхности, рассказало издание Apartment Therapy.

В сети набирает популярность лайфхак с использованием оливкового масла и уксуса. Оливковое масло рекламируют как чистящее средство для нержавеющей стали – оно действует как защитное покрытие. Просто смешайте масло и уксус в равных пропорциях и обработайте жидкостью поверхности.

Следует заметить, что несколько резкий уксусный аромат будет держаться примерно час. Чтобы его минимизировать, следует добавить в раствор эфирное масло, например лимонное, – это поможет удалить жир и создаст приятный аромат.

Смесь оливкового и уксуса – удобный и эффективный лайфхак, который не только очистит и дезинфицирует, но и сделает поверхности сияющими и блестящими.

А предотвратить появление ржавчины можно приготовив лимонно-уксусный раствор. Вообще появление ржавчины – это естественный процесс. Металлические предметы, контактируя с кислородом, начинают окисляться, образуя различные соединения: оксиды, гидроксиды, гидраты оксидов.

Ржавчина может поразить все металлические поверхности, особенно те, что имеют постоянный контакт с водой. Как убрать ржавчину на металлических предметах – читайте в материале.

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