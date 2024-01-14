Как почистить старые монеты от грязи и налета: законный способ 'отмывания' денег

Трудно даже вообразить, сколько грязи и микробов содержится на обычных монетах. На самом деле почистить старые копейки от налета и загрязнений очень просто – и пригодятся ингредиенты, которые, вероятно, уже есть на вашей кухне.

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Конечно, старые коллекционные монеты лучше не чистить самостоятельно – так они могут потерять ценность. Как почистить медные деньги – рассказало издание Apartment Therapy.

Средство для мытья посуды

Самый быстрый и простой лайфхак заключается в использовании моющего средства. Просто добавьте немного жидкости в миску с теплой водой, смешайте до образования пены и погрузите монету в раствор. Дальше пригодится старая зубная щетка, которой можно вычистить сильнейшие загрязнения.

Уксус и соль

Смешайте в емкости уксус и соль до полного растворения последней. Затем следует погрузить монеты в кислотную смесь. Средство начнет работать в считанные секунды, избавляя монеты от признаков старения, таких как оксид меди. В конце промойте копейки под проточной водой и высушите бумажным полотенцем.

Пищевая сода

Сода поможет придать монетам дополнительный блеск. Можно использовать ее в чистом виде, а можно смешать с водой до образования густой пасты. Абразивные частицы быстро удалят грязь, и монеты будут сиять как новые.

Кетчуп

Нанесите небольшое количество кетчупа на монету, потрите тканью или зубной щеткой в течение нескольких минут и смойте под проточной водой. Уксус и помидоры действуют как кислоты, которые способны расщепить поверхностные пятна. Кислота в кетчупе эффективно очистит поверхность от оксида меди.

Лимонный сок

Многие наиболее действенные лайфхаки для чистки монет включают кислоты, поэтому лимонный сок также пригодится. Можно сделать раствор из лимонной кислоты и воды, либо же просто натереть монеты половинкой лимона. После того, как монеты пропитаются кислотой в течение примерно пяти-десяти минут, следует вытаскивать их одну за другой и отполировать бумажным полотенцем.

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