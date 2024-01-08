Эффект длится месяцами: чем натереть окна для идеальной чистоты

Чисто вымытые окна не просто наполняют жилище дополнительным светом. Этот эффект способен поднимать настроение. Поэтому так сильно разочаровывают пыль и пятна, которые появляются на оконных стеклах вскоре после наведения чистоты.

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Однако опытные хозяйки знают, как бороться с этой проблемой. OBOZ.UA рассказывает о рецепте простого самодельного средства, которое будет отталкивать грязь от стекла и поможет ему оставаться чистым и сияющим до нескольких месяцев даже в сезон дождей.

Чтобы приготовить раствор, вам понадобятся:

чистая теплая вода – 1 стакан;

глицерин – 1 столовая ложка;

кондиционер для волос – 1 столовая ложка.

Тщательно перемешайте все ингредиенты и после обычного мытья нанесите полученный раствор на стекло. Для этого можно использовать распылитель, а можно покрывать им окно мягкой губкой. После этого средство нужно тщательно растереть по всей поверхности с помощью микрофибровой салфетки. Это создаст прозрачный защитный слой, который будет отталкивать грязь, и окна будут оставаться чистыми и блестящими до нескольких месяцев.

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