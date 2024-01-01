Как почистить серебро дома: самый эффективный способ

Серебряные украшения – это красивое и элегантное дополнение к любому образу. Но со временем насыщенный цвет тускнеет и на изделиях образуются пятна. На это влияют различные средства по уходу за кожей, повышенная влажность и длительное ношение украшений.

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OBOZ.UA нашел самый эффективный способ, который поможет решить эту проблему самостоятельно. Вам необязательно отдавать ювелирные изделия на профессиональную чистку.

Пищевая сода, алюминиевая фольга

Эти простые и доступные предметы вернут блеск металлу. Химическая реакция удалит тусклые пятна и вы снова будете наслаждаться красотой серебряных изделий.

Подготовьте небольшой контейнер, чтобы поместить все необходимые предметы. Застелите емкость алюминиевой фольгой блестящей стороной вверх. Затем поместите украшения и посыпьте все содой. Вам не нужно, чтобы смесь полностью покрывала изделия, главное равномерно распределите соду по всей поверхности.

Налейте в контейнер горячую воду и подождите несколько минут, пока жидкость перестанет "шипеть". Это химическая реакция, способствующая очистке серебра.

Затем прополощите ювелирные изделия под проточной водой и протрите чистой тряпкой. Этот простой метод гарантирует безопасность и длительный результат.

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