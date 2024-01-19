Как почистить решетки для духовки: лучшие лайфхаки
Хотите знать как качественно и с минимальными усилиями очистить решетки духовки? Это не так трудно, как может показаться. Всё решает соответствующая подготовка.
OBOZ.UA собрал советы специалистов по клинингу, как позаботиться о решетках духовки без лишних хлопот. Даже если вам кажется, что этот этап уборки можно пропустить, не забывайте, что состояние решеток может повлиять на циркуляцию тепла в вашем духовом шкафу, увеличивая время приготовления и, следовательно, расход энергии. Поэтому, если вы не хотите обрабатывать предмет химическими пенами и спреями, содержащими агрессивные вещества, воспользуйтесь этими советами.
Подготовьте все необходимое
Чтобы быстро справиться с очисткой решеток духовки, важно заранее подготовить все необходимые средства и инструменты. Вот их полный список:
- жидкость для мытья посуды;
- противень для замачивания подставки;
- белый уксус;
- пищевая сода;
- губка-мочалка;
- металлический скребок.
Как чистить решетку – пошаговая инструкция
Описанный ниже подход поможет очистить даже очень грязную решетку. Вот какие шаги для этого необходимо выполнить.
Достать аккуратно
Вынимать решетку нужно аккуратно, чтобы не поцарапать стенки и дверцы духовки. При этом не забудьте сперва охладить прибор, чтобы не обжечься. Очень грязную деталь лучше положить на заранее подстеленные газеты.
Замочить
В зависимости от состояния решетки ей может потребоваться разное время для замачивания. Чем больше на ней пригоревшего жира, тем дольше должен быть этот этап.
Заполните емкость, в которую положите решетку, теплой водой и добавьте в нее щедрую порцию моющего средства и по несколько столовых ложек уксуса и пищевой соды. Их можно заменить таблеткой для посудомоечной машины – она тоже должна хорошо сработать. Убедитесь, что решетка полностью погружена, и оставьте ее в моющем растворе на несколько часов, например, на ночь.
Осторожно отчистить
После продолжительного замачивания грязь на решетке достаточно сильно размякнет и вам останется ее механически устранить. Если загрязнение умеренное, с работой справится даже простая губка. А значительный слой пригоревшего жира придется отчищать металлическим скребком. Сильно не жмите, чтобы не поцарапать решетку, и особое внимание уделяйте уголкам, где скапливается жир.
Прополоскать и высушить
Когда вся грязь будет устранена, тщательно смойте остатки мыла с решетки под проточной водой. Прежде чем возвращать ее в духовку, убедитесь, что она полностью высохла – оботрите полотенцем и дайте немного полежать на воздухе. Это позволит избавиться от остатков грязи и предотвратить появление ржавчины.
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