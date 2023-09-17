Как почистить раковину из нержавейки до идеального блеска: инструкция

Со временем раковина из нержавейки теряет блеск, а при отсутствии регулярной мойки на поверхности появляется известковый налет и даже возникает ржавчина. Чем дольше вы будете игнорировать проблему, тем плотнее и грубее станут известковые наросты.

Не оставляйте лужи вокруг раковины и возьмите за привычку вытирать поверхность каждый раз после использования. Издание Tom's Guide рассказало, какими подручными средствами можно почистить раковину из нержавейки.

Как почистить раковину из нержавеющей стали

Подготовительный этап

Промойте раковину проточной водой, чтобы смыть поверхностные пятна и жир. Удалите остатки пищи из отверстий.

Мыльный раствор

Нанесите несколько капель моющего средства и неабразивную губку, чтобы предварительно вымыть раковину. Обязательно обработайте все поверхности, включая стены, скрытые щели и отверстие вокруг пробки. Не забудьте промыть кран. После этого смойте мыльную воду.

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Лайфхак с содой

Действовать надо быстро – пока раковина еще влажная, щедро посыпьте ее пищевой содой. Сода является отличным очистительным средством, поскольку она расщепляет грязь и жир и может соскоблить устаревшие аятна, но она не столь абразивна, чтобы повредить нержавеющую сталь.

Домашний скраб

Смочите мягкую губку водой и протрите поверхность. В сочетании с остатками воды пищевая сода образует густую пасту. Продолжайте чистить, пока не покроете этой пастой всю раковину. Не торопитесь смывать.

Дезинфекция уксусом

Уксус обеспечит качественную дезинфекцию. Распылите немного средства поверх соды. Произойдет химическая реакция, в процессе которой растворятся даже самые сложные пятна. Уксус быстро и эффективно удалит известковый налет. Подождите, пока раствор перестанет шипеть и смойте остатки смеси.

Альтернатива уксуса

Если у вас нет уксуса под рукой, лимоны станут действенной альтернативой. Просто разрежьте один лимон пополам и потрите им поверх пищевой соды. Как и уксус, лимонный сок полезен для удаления известкового налета, кроме того, он имеет отличный свежий аромат.

Еще один рецепт

Используя чистящие средства, убедитесь, что они подходят для нержавеющей стали – некоторые агрессивные препараты и абразивные порошки могут повредить поверхность.

В сети также советуют попробовать приготовить раствор из винного камня и белого уксуса. Винный камень (гидротартрат калия) – это калиевая соль винной кислоты, органическое соединение, образующееся в процессе брожения. ¼ стакана винного камня следует соединить с чашкой дистиллированного белого уксуса. Образуется паста, которую можно наносить непосредственно на любые стойкие пятна. Осторожно протрите губкой, оставьте на несколько минут, смойте раствор и при необходимости повторите процесс.

Полировка раковины

После удаления всех пятен тщательно протрите раковину тканью из микрофибры. Это важный шаг, поскольку любая остаточная вода образует новые известковые отложения и сведет на нет все усилия.

Напоследок нанесите несколько капель оливкового масла на салфетку из микрофибры, протрите ею нержавеющую сталь и удалите лишнюю влагу.

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