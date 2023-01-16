Душ будет сверкать! Чем отмыть ванную комнату: простые лайфхаки

Душ является местом, где чуть ли не чаще всего скапливаются бактерии и появляется плесень. Чтобы этого избежать, важно знать, как вовремя и эффективно отмыть разные его части.

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Так, можно использовать как профессиональные, так и домашние средства, чтобы привести душ в идеальный вид. Особое внимание следует уделить душевой лейке. OBOZREVATEL предлагает простые способы, как сделать так, чтобы ваша ванная комната сверкала.

Чтобы избавиться от известкового налета на душевой насадке, открутите ее и положите в емкость с уксусом. Уже через полчаса ее будет намного легче отмыть. Чтобы окончательно убрать загрязнения, используйте старую зубную щетку.

После проделанных манипуляций отполируйте душевую насадку мягкой сухой тканью.

Чтобы прочистить слив в душе, поднимите сифон и уберите застрявшие волосы. Далее залейте в канализацию смесь уксуса и пищевой соды и спустя полчаса смойте ее большим количеством кипящей воды.

Уделите внимание также плитке в душе. Сначала смочите затирку между плиткой максимально горячей водой, чтобы размягчить грязь, далее щедро нанесите любое подходящее чистящее средство. Оставьте его на 10 минут и пройдите по швам зубной щеткой. Однако саму плитку так мыть не стоит, чтобы избежать царапин. Смойте и протрите насухо салфеткой из микрофибры.

Если вы заметили в душе плесень, пригодиться снова уксус. Залейте его в пораженные плесенью места и подержите полчаса, после чего тщательно обработайте зубной щеткой и смойте. Для этой цели также можно использовать воду с отбеливателем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о полезном лайфхаке для уборки. Вместо влажной тряпки используйте для пыли сухую тряпку из микрофибры и убирать можно будет реже.

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