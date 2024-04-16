Как почистить радиатор от пыли внутри: гениальный лайфхак

Отопительный сезон позади – самое время позаботиться о ваших радиаторах. Они больше не горячие и их можно чистить и даже красить без страха надышаться испарениями химических средств.

Что бы вы ни хотели с ними сделать, начать придется с глубокой уборки. Что непросто, ведь любой радиатор имеет ребристую поверхность и массу углублений, где скапливается пыль. OBOZ.UA разбирался, как легко справиться с этой задачей.

На самом деле, пыль на радиаторах может быть проблемой. Если ее много, то ее толстый слой превращается в теплоизоляционную подушку. Поэтому зимой отопительный прибор начинает отдавать слишком мало тепла, его эффективность снижается. Вот почему важно регулярно чистить радиатор.

Конечно, можно приобрести кучу хитроумных щеток с длинными и изогнутыми ручками, чтобы дотянуться до каждого углубления. А можно сделать гораздо проще и воспользоваться бытовым прибором, который, скорее всего, уже есть у вас дома.

Да, речь идет об обычном фене для волос. Включите его на максимальную мощность и продуйте радиатор со всех сторон. Горячий воздух сдует всю пыль, грязь, шерсть домашних животных и т.д. После этого подождите минут 10, чтобы поднявшиеся в воздух частицы осели и пропылососьте пол возле отопительного прибора. При необходимости повторите процедуру несколько раз.

Конечно, не лишним будет протереть после этого радиатор влажной тряпкой. Но с основной грязью справится один только фен.

Процедуру такой чистки следует проводить хотя бы дважды в год. После отопительного сезона очистите радиатор в рамках большой весенней уборки, а перед его началом – для обеспечения большей эффективности прибора.

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