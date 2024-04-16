Как избавиться от плесени без токсичных средств: простой способ

Отсутствие вентиляции в сочетании с избытком влаги – одна из причин появления плесени. Грибковые споры размножаются очень быстро, приводя к серьезным проблемам со здоровьем: от аллергических реакций или дерматитов до болезней дыхательных путей.

Так что не стоит воспринимать плесень только как эстетический дефект. Действовать нужно быстро. Как избавиться от плесени, не используя токсичных средств, рассказало издание Express.

Способ 1

Поверхностную плесень можно удалить с помощью нетоксичного раствора, что станет эффективной и безопасной альтернативой отбеливателям.

В емкость (например, миску) налейте теплую воду. Добавьте немного жидкости для мытья посуды. Используйте губку, чтобы помыть пораженный участок. Тщательно высушите место с помощью салфеток из микрофибры или кухонной бумаги.

Способ 2

Если плесень уже глубоко проникла в поверхность, пригодится белый уксус. Он менее агрессивен, чем химические средства, но все равно хорошо очистит герметик в ванной или другие места от черной плесени.

Смешайте воду и уксус в пропорции 3:1 и добавьте немного моющего средства. Лучше использовать пульверизатор для нанесения жидкости на поверхность. Тщательно протрите пораженные участки влажной губкой и высушите кухонной бумагой или салфеткой.

Способ 3

Самым эффективным эксперты по уборке называют сочетание соды и уксуса. Алгоритм действий аналогичен предыдущему – в пульверизатор налейте воду, добавьте уксус и немного пищевой соды. Далее следует распылить жидкость на поверхность и тщательно обработать пораженные места.

Способ 4

Масло чайного дерева – еще один действенный и нетоксичный способ избавиться от плесени.

Вам понадобятся два стакана теплой воды и масло чайного дерева. Смешайте компоненты в пульверизаторе и распылите на пораженные плесенью участки. На 2 стакана воды лучше взять 2 столовых ложки масла. Это средство смывать не нужно. Просто подождите, пока активные компоненты подействуют и протрите поверхность влажной губкой. Довольно насыщенный запах исчезает несколько дней.

Поскольку плесень естественно размножается во влажной среде, обязательно вытирайте любые мокрые поверхности и предотвращайте утечки и конденсат. Качественной инвестицией станет осушитель воздуха.

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