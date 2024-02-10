Как почистить прозрачный чехол для смартфона: навсегда забудете о желтизне
Ежедневное использование прозрачные чехлов для смартфона приводит к появлению желтизны. Изменение цвета в основном связано с воздействием солнечного света, однако есть и другие причины, например контакт с кожным жиром или с разными поверхностями.
К счастью, нет необходимости использовать агрессивные химикаты или слишком часто менять покрытие. Восстановить прозрачность можно помогут натуральные продукты. Об эффективных и экологических методах очистки чехлов рассказало издание Informacion.
Лайфхак 1
Прозрачные чехлы, как правило, производят из силикона или мягкого пластика. Эти материалы склонны к появлению желтизны. Пищевая сода является мощным натуральным очистителем, который может помочь удалить пожелтение. Смешав соду з водой до образования густой пасты, нанесите смесь на чехол и вотрите, используя губку или зубную щетку.
Лайфхак 2
Белый уксус, известный своими дезинфицирующими свойствами, способен быстро и качественно растворять грязь, не повреждая материал.
- Прежде всего нужно смешать в емкости уксус и воду в соотношении 1:1.
- Далее опустите крышку в смесь и оставьте на час.
- Промойте чистой водой и дайте полностью высохнуть. Обратите внимание, что чехол должен быть полностью сухим, излишнее накопление влаги приводит к поломкам.
Лайфхак 3
Лимонная кислота отлично отбелит поверхность и поможет вывести некоторые пятна. Она также действует как мощный дезинфектор и позволяет быстро избавиться от неприятных запахов.
- Нужно выжать сок лимона в миску и замочить чехол на несколько часов, желательно на солнечном свете, чтобы усилить отбеливающий эффект.
- Далее промойте водой и просушите на свежем воздухе.
Лайфхак 4
Поможет и отбеливающая зубная паста. Нужно использовать именно белую пасту, не гель. При этом важно тщательно натереть поверхность с помощью круговых движений и оставить на 5-10 минут, чтобы компоненты подействовали. После промойте чехол под проточной водой и дайте высохнуть.
Лайфхак 5
Этот весьма необычный метод хорошо помогает при очистке поверхностных загрязнений и пятен, оставляя покрытие гладким и чистым.
- Смешайте оливковое масло с сахаром до образования жидкой пасты.
- Нанесите на крышку и осторожно протрите зубной щеткой.
- Смойте теплой водой и тщательно высушите.
Советы по уходу за прозрачным чехлом
- В первую очередь нужно стараться избегать влияния УФ-лучей. Не стоит оставлять смартфон в местах, где на него не попадает прямой солнечный свет – это поможет предотвратить окисление и обесцвечивание силиконовой поверхности.
- Регулярно очищайте чехол, чтобы на нем не накапливалась грязь и кожный жир.
- Накопление влаги может стать причиной поломки, поэтому тщательно высушите чехол, прежде чем надевать обратно.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие лайфхаки помогут сэкономить заряд смартфона.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.