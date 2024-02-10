Как почистить прозрачный чехол для смартфона: навсегда забудете о желтизне

Ежедневное использование прозрачные чехлов для смартфона приводит к появлению желтизны. Изменение цвета в основном связано с воздействием солнечного света, однако есть и другие причины, например контакт с кожным жиром или с разными поверхностями.

К счастью, нет необходимости использовать агрессивные химикаты или слишком часто менять покрытие. Восстановить прозрачность можно помогут натуральные продукты. Об эффективных и экологических методах очистки чехлов рассказало издание Informacion.

Лайфхак 1

Прозрачные чехлы, как правило, производят из силикона или мягкого пластика. Эти материалы склонны к появлению желтизны. Пищевая сода является мощным натуральным очистителем, который может помочь удалить пожелтение. Смешав соду з водой до образования густой пасты, нанесите смесь на чехол и вотрите, используя губку или зубную щетку.

Лайфхак 2

Белый уксус, известный своими дезинфицирующими свойствами, способен быстро и качественно растворять грязь, не повреждая материал.

Прежде всего нужно смешать в емкости уксус и воду в соотношении 1:1.

Далее опустите крышку в смесь и оставьте на час.

Промойте чистой водой и дайте полностью высохнуть. Обратите внимание, что чехол должен быть полностью сухим, излишнее накопление влаги приводит к поломкам.

Лайфхак 3

Лимонная кислота отлично отбелит поверхность и поможет вывести некоторые пятна. Она также действует как мощный дезинфектор и позволяет быстро избавиться от неприятных запахов.

Нужно выжать сок лимона в миску и замочить чехол на несколько часов, желательно на солнечном свете, чтобы усилить отбеливающий эффект.

Далее промойте водой и просушите на свежем воздухе.

Лайфхак 4

Поможет и отбеливающая зубная паста. Нужно использовать именно белую пасту, не гель. При этом важно тщательно натереть поверхность с помощью круговых движений и оставить на 5-10 минут, чтобы компоненты подействовали. После промойте чехол под проточной водой и дайте высохнуть.

Лайфхак 5

Этот весьма необычный метод хорошо помогает при очистке поверхностных загрязнений и пятен, оставляя покрытие гладким и чистым.

Смешайте оливковое масло с сахаром до образования жидкой пасты.

Нанесите на крышку и осторожно протрите зубной щеткой.

Смойте теплой водой и тщательно высушите.

Советы по уходу за прозрачным чехлом

В первую очередь нужно стараться избегать влияния УФ-лучей. Не стоит оставлять смартфон в местах, где на него не попадает прямой солнечный свет – это поможет предотвратить окисление и обесцвечивание силиконовой поверхности. Регулярно очищайте чехол, чтобы на нем не накапливалась грязь и кожный жир. Накопление влаги может стать причиной поломки, поэтому тщательно высушите чехол, прежде чем надевать обратно.

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