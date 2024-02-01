Как почистить посудомойку внутри: простой способ

Посудомоечная машинка станет хорошей помощницей в быту. Однако задумывались ли вы когда-нибудь, как очистить посудомойку внутри без использования вредных химикатов? Многие просто не обращают на это внимания, думая, что, поскольку прибор предназначен для мытья посуды, то он сам по себе как-то очистится в процессе использования.

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Эксперты предостерегают: посудомоечные машины могут стать настоящим рассадником бактерий, накапливая остатки пищи и грязи. Чем почистить посудомойку внутри, рассказало издание Informacion.

Пригодятся два ингредиента, которые вы наверняка уже имеете на кухонных полках: белый уксус и пищевая сода.

Шаг 1: предварительные приготовления

Перед началом процесса следует убедиться, что прибор пустой. Если вы обнаружите большие куски пищи или другие остатки, удалите их вручную.

Шаг 2: эффективность уксуса

Белый уксус известен своими очистительными и дезинфицирующими свойствами. Налейте стакан уксуса на дно посудомоечной машины, чтобы удалить жир и известковый налет. Чтобы усилить его действие, выберите самый длинный цикл с высокой температурой.

Шаг 3: дезинфекция содой

После уксусной очистки переходим к завершающему шагу. Сода поможет удалить бактерии и грибковые споры и действует как естественный нейтрализатор запахов. Насыпьте чашку соды на дно и включите повторный короткий цикл с высокой температурой.

После завершения цикла не забудьте обратить внимание на детали. Используя мягкую ткань, протрите дверцу и внутренние стенки посудомоечной машины, особенно важно очистить участки вокруг резиновых уплотнителей.

Специалисты по уборке советуют чистить посудомойку не реже раза в месяц.

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