Как почистить мягкие игрушки: поможет универсальный продукт из кухни

Заботливые родители знают, как важно вовремя и тщательно чистить мягкие игрушки малышей. Они проводят много времени в тесном контакте и загрязняются достаточно сильно. Поэтому проблема актуальна всегда.

Эксперты утверждают, что решить этот вопрос поможет универсальное средство поддержания чистоты во всем доме. Как выяснил OBOZ.UA, речь идет о белом уксус.

Чтобы хорошо очистить мягкую игрушку уксусом, вам понадобится посудина или большая раковина, сетчатый мешок для стирки, белый уксус, вода и немного жидкости для мытья посуды. Начните с того, что положите игрушку в мешок и поместите в достаточно большую емкость. Далее наполните эту емкость теплым раствором, состоящий из одной части уксуса и двух частей воды, а также нескольких капель моющего средства. В этой жидкости игрушка должна замачиваться несколько минут. Это позволит удалить грязь с ее поверхности. После чего предмет можно отправлять в стиральную машину.

Такое замачивание будет полезным из-за смягчающих свойств уксуса и его способности убивать бактерии. После обработки игрушка будет приятной на ощупь и гигиенически чистой.

Не забудьте также некоторые правила ухода за мягкими игрушками. Если мех плюшевого животного сбился и спутался или на нем есть пятна, обработайте проблемное место раствором для мытья с помощью губки. И только потом замачивайте.

Перед тем, как отправлять игрушку в барабан стиральной машины, обязательно найдите и прочтите бирку с инструкциями по уходу. Так вы выберете правильное стиральное средство и режим машины.

Если вы по каким-то причинам хотите постирать игрушку вручную, оставьте ее в чистящем растворе на 15-60 минут. После этого тщательно прополощите предмет в этой жидкости, несколько раз сожмите его, чтобы хорошо прочистить наполнитель, а затем слейте мыльную воду и тщательно промойте игрушку, пока стекающая с нее вода не станет прозрачной.

Выстиранную игрушку не выкручивайте, а отожмите от воды. Сначала просто руками, а затем с помощью большого полотенца. Лучше всего сушить подобные предметы на воздухе, а не в сушильной машине. Для дополнительной дезинфекции игрушки можно разложить на солнце – ультрафиолет тоже оказывает антибактериальное действие.

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