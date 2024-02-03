Как почистить модную мебель букле, не повредив ее: советы

В последнее время возросла популярность ткани букле, поэтому вопрос правильного ухода за изделиями из нее, как никогда, актуальны. Поэтому, если у вас есть подобное изделие, или вы планируете его приобрести в будущем, следует исследовать вопросы ухода за тканью букле.

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В материале для издания Ideal Home эксперты поделились действенными советами, которые позволят вам сохранить внешний вид мебели букле без пятен и изменений цвета.

Если правильно заботиться о мебели букле, она будет служить вам долгие годы, радуя глаз своим уникальным видом.

Ухаживать за этим материалом не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако следует помнить, что букле – очень хрупкий материал, поэтому деликатность – гарантия успеха.

"Букле очень популярна, как ткань для дивана. Это мягкий и приятный на ощупь материал. Несмотря на свою мягкую текстуру, он достаточно прочен. Но для того, чтобы ваш диван был чистым и выглядел отлично, нужно приложить усилия", – говорит эксперт по уборке.

Эксперты собрали список лучших средств, по уходу за мебелью букле.

Вакуум

Диваны букле можно чистить с помощью пылесоса. Лучшим выбором будет использовать мягкую насадку-щетку для удаления пыли и грязи.

"Чтобы убедиться, что вы удалили всю пыль и грязь из ткани, обязательно меняйте направление, в котором вы передвигаете пылесос, примерно каждые 5–10 секунд", – советует эксперт.

Щетка

Также можно использовать обычную щетку, но важно, чтобы она была мягкая. Кроме того, мягкой щеткой можно приподнять и разрыхлить ткань после того, как она, возможно, была немного примята вакуумом.

Валик для очистки

Использовать липкий валик для очищения ткани следует в последнюю очередь. Причиной является то, что этот инструмент поможет убрать небольшие пылинки, оставшиеся после пылесоса и щетки. Это не позволит ткани потемнеть со временем.

Это все были советы повседневного ухода, однако никто не застрахован от грязи.

Если на ваш диван букле попала жидкость или грязь, то нужно немедленно промокнуть бумажными полотенцами или гигроскопической тканью. Затем можно воспользоваться любым щекотливым моющим средством.

Всегда используйте промокательные движения вместо растирания, чтобы предотвратить искажение текстуры. Протирайте пятно от наружных краев к центру, чтобы избежать дальнейшего распространения. - рекомендует эксперт.

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