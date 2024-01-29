Как облегчить уборку дома: советы для ленивых

Представьте, вы просыпаетесь утром на выходных. Погода отличная, поют птички, настроение это создает тоже прекрасное. И тут в вашей голове большими буквами всплывают слова "сегодня надо убрать". И все, все положительное начало дня разрушено, а вы начинаете искать способы, как избежать этой неприятной задачи.

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Эксперт по домашнему хозяйству Линси Кромби убеждает: не стоит огорчать себя этой мыслью. Британка, которая уже много лет дает советы по легкой уборке, убеждает – уход за домом можно сделать проще и приятнее, даже если вы очень ленивый человек. Вот какие рекомендации она собрала для издания Inews.co.uk.

Не ополаскивайте посуду перед загрузкой в машину

Современные таблетки для посуды достаточно сильны, чтобы смыть все загрязнения с тарелок и чашек. Поэтому Кромби советует пропустить ополаскивание посуды перед тем, как загружать ее в посудомойку. Разве что остатков действительно много. Тогда просто уложите все предметы в большую миску с раствором моющего средства и быстро промойте их. А во время мытья используйте максимально горячую воду. Она лучше отмоет загрязнения и сделает посуду более гигиеничной.

Глажка

Если у вас действительно есть необходимость в том, чтобы гладить постиранные вещи, замените утюг отпаривателем. В таком случае уход за одеждой сократится до нескольких минут. Отпариватель также отлично подходит для освежения одежды и может в некоторых случаях заменить или, по крайней мере, отложить стирку.

Уборка полов

Начните подметать или пылесосить из дальнего угла комнаты, а затем постепенно двигайтесь к выходу. Так вы лучше почистите пол. И не забывайте регулярно опорожнять контейнер для грязи. Если он будет забит пылью, эффективность пылесоса сильно снизится. Когда моете пол, берите как можно меньше моющего средства. Так вы все равно хорошо почистите поверхность, но при этом не оставите разводы и не сделаете ее скользкой.

Протирание кухонных поверхностей

Подберите спрей, подходящий под ваши столешницы. Так, скажем, уксус нельзя использовать на натуральном камне. Убирая на кухне, нанесите средство и оставьте его на 5 минут. Пока он растворяет пятна и загрязнения, помойте какую-нибудь мелкую посуду или протрите дверцу холодильника. После того, как вы сотрете спрей со столешниц, быстро отполируйте их салфеткой из микрофибры – результат вас очень порадует.

Туалет

Чтобы не мучиться с темными разводами от жесткой воды, воспользуйтесь таблетками для зубных протезов. Размельчите несколько штук, насыпьте порошок на пятна и оставьте на несколько часов. Все, что останется, это немного потереть чашу унитаза щеткой – и проблема исчезнет. Таблетки можно заменить лимонной кислотой. А вот отбеливатель вам не поможет – он просто замаскирует проблему.

Душ и ванна

Вернуть сантехнике белизну поможет паста из пищевой соды и нескольких капель средства для мытья посуды. Используйте ее для регулярной чистки. Если же хотите, чтобы душевая перегородка и зеркала в ванной не запотевали во время использования, натрите их пеной для бритья. И не забывайте воспользоваться резиновым скребком для стекла каждый раз, когда закончите гигиенические процедуры. Несколько простых движений по поверхности, и вы соберете всю лишнюю воду – она не осядет известковыми пятнами и помещение будет выглядеть чище.

Вытирание пыли

Борьбу с пылью может существенно облегчить регулярная сухая уборка пола и своевременное выбрасывание хлама. Пылесос соберет все, что осело на полу, и оно больше не поднимется в воздух и не осядет на поверхностях, а хлам не будет собирать на себя лишние частицы. Также не слишком беспокойтесь о средствах для вытирания пыли. Достаточно будет толстой тряпки из микрофибры и простой воды, чтобы достичь тех же результатов. Пыль все равно очень быстро начнет собираться снова, поэтому лишние усилия здесь можно не прилагать.

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