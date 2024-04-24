Как почистить микроволновку: три действенных способа

Микроволновка – незаменимая вещь на кухне. Однако важно позаботиться о ее регулярной очистке. Прибор может загрязняться по разным причинам. Например, еда, разогретая без крышки, часто начинает разбрызгиваться, либо крошки могут падать на дно во время вытягивания.

Этот мусор может мешать роликам под вращающейся платформой, вызывая неисправности прибора, неравномерный нагрев и снижение эффективности микроволновки. Эксперты рассказали, как и чем мыть микроволновку.

Почему нужно чистить микроволновку

Микроволновку важно регулярно чистить в том числе и из соображений здоровья и безопасности. Жаклин Стайн, профессиональная уборщица и владелица Home Reimagined, подчеркнула, что таким образом вы удаляете остатки пищи и предотвращаете развитие бактерий. "Помните, что вы кладете пищу внутрь этого прибора, поэтому следует избегать плесени или бактерий, которые могут коснуться пищи и вызвать различные заболевания", – отметила Стайн.

Существуют также некоторые меры предосторожности, которые стоит учесть перед тем, как начать уборку. Следует позаботиться о наличии защитных перчаток, чтобы предотвратить повреждение кожи. Также нужно предварительно проветрить помещение во избежание вдыхания химических веществ, если вы выбрали магазинные средства для мытья.

При чистке микроволновки нужно быть осторожными со стеклянной тарелкой. Устанавливая платформу обратно на подвижную опору и основание, вы должны убедиться, что она надежно закреплена и может нормально вращаться при использовании.

В микроволновке не следует использовать сильные абразивы, поскольку они могут поцарапать внутренние поверхности.

Необходимые ингредиенты

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

уксус;

лимон;

средство для мытья посуды;

пищевая сода;

вода;

влажная губка или ткань.

Как очистить микроволновку

Способ 1: уксус и вода

Смешайте равные части белого уксуса и воды в миске, подходящей для микроволновки.

Поставьте миску в микроволновку и нагревайте на высокой мощности в течение 3-5 минут, чтобы создать пар, который ослабит грязь.

Подождите 1-2 минуты, прежде чем вынимать емкость. Помните, что посуда будет горячей, поэтому используйте защитные перчатки.

Используя губку или ткань, протрите внутреннюю часть микроволновки.

После того, как печь полностью охладится, вы можете снять стеклянную платформу, если нужно, и помыть ее вручную в раковине.

Способ 2: Лимонный сок и вода

Наполните миску, подходящую для микроволновки, водой.

Добавьте сок одного лимона и перемешайте. Можно также добавить 1 столовую ложку моющего средства.

Нагрейте миску в микроволновке на высокой мощности в течение 3-5 минут, чтобы создать пар.

Подождите несколько минут и осторожно выньте миску. Затем тщательно протрите внутреннюю часть прибора.

Способ 3: сода и вода

Смешайте в миске, пригодной для микроволновки, 2-3 столовых ложки пищевой соды и воду.

Средство следует нагревать на высокой мощности в течение 3-5 минут.

Используйте влажную губку или влажное полотенце из микрофибры, чтобы протереть внутреннюю часть прибора.

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