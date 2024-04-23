Будет работать идеально: как правильно очищать посудомоечную машину

Посудомоечная машина – это настоящий помощник на кухне, значительно экономящий время и силы. Однако, как и любой бытовой прибор, ее нужно регулярно чистить.

Грязь может плохо повлиять на работу посудомоечной машины. Издание Мartha Stewart рассказало, как чистить прибор, чтобы он не разочаровывал вас неприятным запахом или плохо вымытой посудой.

В процессе использования в посудомоечной машине могут скапливаться частицы пищи, жир и мыльная пена. Это может привести к снижению ее эффективности и потенциально повредить прибор.

Регулярная чистка помогает продлить срок службы посудомоечной машины и гарантирует, что вам не придется перемывать посуду вручную.

Как часто мыть посудомоечную машину

В идеале нужно мыть посудомоечную машину не менее 2 раз в месяц. Но если вы заметили неприятный запах или плесень, то нужно почистить ее немедленно.

Чем нельзя чистить посудомоечную машину

Проверьте инструкцию, чтобы узнать, рекомендует ли изготовитель именно вашего прибора избегать определенных чистящих средств.

В общем, следует избегать использования абразивных материалов, жестких мочалок, поскольку они могут повредить внутренние поверхности и компоненты прибора.

Также ни в коем случае не используйте отбеливатель, потому что он испортит резиновые уплотнители и пластиковые детали. Лучше выбирайте натуральные или специальные чистящие средства для посудомоечных машин.

Как очистить посудомоечную машину

Фильтр

Начните с очистки фильтра посудомоечной машины. Промойте его под краном, чтобы удалить любые застрявшие в нем кусочки пищи и замочите на 15-30 мин в растворе горячей воды с белым уксусом в пропорции 1:1.

Прежде чем возвращать фильтр на место, промойте его теплой водой.

Прокладка

В небольшой миске смешайте пищевую соду с водой до образования пасты и нанесите ее на прокладку посудомоечной машины на 10-15 мин. Затем осторожно мягкой щеткой или губкой уберите грязь и вытрите смесь влажной тканью.

Полочки

Решетки посудомоечной машины также могут задержать частицы пищи и жира. Поэтому замочите их в мыльной воде, затем отмойте все загрязнения с помощью щетки и губки, смойте грязь и моющее средство теплой водой и высушите полочки, прежде чем возвращать их на место.

Распылители

Частицы пищи могут легко застрять в распылителях посудомоечной машины. Извлеките их из прибора и используйте зубочистку или небольшую щеточку, чтобы удалить, застрявшую в отверстиях грязь.

Затем следует замочить распылители в уксусном растворе и помыть, прежде чем установить их обратно в посудомоечную машину.

Стенки

При очистке стен посудомоечной машины уделите пристальное внимание углам, потому что там может накапливаться жир и грязь.

Вы можете избавиться от небольших загрязнений с помощью мягкой тряпки и мыльной воды, если вы столкнулись с более серьезными пятнами, то используйте пасту из соды.

Сливное отверстие

Снимите нижнюю полку посудомоечной машины и проверьте дренажную зону на наличие частиц пищи или мусора.

Для более глубокой очистки насыпьте немного пищевой соды в канализацию и залейте это все уксусом. Подождите минут 15-20, прежде чем промыть отверстие горячей водой.

Дверь

Во время мытья двери избегайте использования абразивных средств или материалов. Лучше используйте мягкие салфетки или полотенца, мыльную воду или пасту из пищевой соды.

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