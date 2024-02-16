Как почистить матрас: от пятен не останется и следа, а бонусом станет запах свежести

Матрас может стать настоящим рассадником бактерий и пылевых клещей, поэтому следует не только регулярно менять постельное белье, но и тщательно очищать поверхность. На самом деле это не столь сложная задача, как могло бы показаться на первый взгляд.

Эксперты отмечают, что чистить матрас нужно по крайней мере один раз в шесть месяцев. Простые лайфхаки помогут сделать так, чтобы от пятен не осталось и следа, а запах свежести станет приятным бонусом.

Ребекка Мейс, специалист по Harrison Spinks, обратила внимание на то, что правильный уход за матрасом поможет продлить срок его использования. Она не советует тратиться на дорогие средства или приборы для чистки матрасов, а предлагает дешевые и эффективные способы уборки.

Этап 1

Все мы хотя бы чуть-чуть потеем ночью. И можно частично ограничить потоотделение, выбрав воздухопроницаемые простыни и качественные современные матрасы, но нет способа полностью устранить риск появления желтых пятен от пота.

Пригодится средство для мытья посуды или стиральный порошок без запаха. Отбеливатели или кондиционеры использовать не следует.

Разведите моющее средство с теплой водой и осторожными круговыми движениями протрите поверхность. Следите, чтобы ткань не была слишком влажной. Поролоновые матрасы ненавидят намокание, а на влажной кровати может появиться плесень.

Этап 2

Пищевая сода является одним из самых популярных природных чистящих растворов, и конечно же вы можете использовать ее для чистки матраса. Нужно лишь посыпать пятна тонким слоем соды. Абразивные частицы способны нейтрализовать неприятные запахи.

Этап 3

Чистящим средствам нужно время, чтобы подействовать – поэтому оставьте их на несколько часов прежде чем переходить к последнему этапу.

Используйте мягкую щетку, чтобы смыть остатки моющего раствора и соды с поверхности. После завершения дайте матрасу полностью высохнуть.

Эксперты добавляют, что простыни следует менять еженедельно, а подушки и одеяла – каждые несколько месяцев, чтобы вся кровать была свежей.

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