Эти 5 ошибок разрушают постельное белье: эксперт объяснил, как стирать правильно

Простыни, наволочки и пододеяльники являются питательной средой для бактерий, грибков и пылевых клещей . Специалисты советуют стирать постель по крайней мере раз в неделю.

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Однако ошибки при частой стирке приводят к порче ткани. Как правильно ухаживать за бельем, чтобы оно не повреждалось, рассказали эксперты издания Express.

Совет 1

Сэм Вигем, основатель бренда средств для стирки Wilton London, поделился эффективными лайфхаками для стирки. Самая распространенная ошибка заключается в перегрузке стиральной машины. Конечно, хочется сэкономить время и счета за электроэнергию и постирать все вещи за один раз. Однако при перегрузке в разы снижается качество стирки. Это приведет к тому, что вода и моющее средство не могут вычистить все загрязнения, а на этапе ополаскивания мыло даже останется между волокнами. Эксперт советует стирать постель отдельно от остального белья. Это также поможет избежать повреждения ткани вследствие зацепления других предметов, например, защелки.

Совет 2

Поскольку постельное белье изготавливается из разных материалов, следует соблюдать режим стирки, указанный на этикетке. Лен, бамбук, хлопок или деликатные шелковые ткани прослужат дольше, если за ними правильно ухаживать.

Совет 3

Переходим к самому главному – к температуре стирки. Есть популярный миф, будто постель нужно стирать при высокой температуре, чтобы избавиться от всех загрязнений и уничтожить пылевых клещей. Однако регулярная стирка постельного белья при слишком высокой температуре может повредить волокна. С правильным моющим средством вы можете добиться эффективной чистки при безопасной температуре от 30 до 40 градусов.

Совет 4

Эксперт советует выворачивать простыни, пододеяльники и наволочки перед стиркой. Это помогает предотвратить трение от барабана и защитит ткань от выцветания.

Совет 5

Мелкие вещи, например белье или носки, часто попадают внутрь наволочек или пододеяльников во время стирки, поэтому не получают должной очистки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно стирать постельное белье, чтобы оно было чистым и ароматным.

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