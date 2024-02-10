Как почистить любимые светлые кроссовки: будут как новенькие

Белые кроссовки – это самая универсальная обувь как для женщин, так и для мужчин, но, к сожалению, не самая практичная. Вероятно, каждый сталкивался с загрязнениями, которые почти невозможно вывести со светлой обуви. Однако сегодня вы узнаете, чем можно отбелить кроссовки, чтобы они выглядели почти как новые.

В ходе исследования методов для очистки белой обуви эксперты из Lifehacker протестировали пищевую соду с уксусом, жидкость для снятия лака и меламиновую губку. Чтобы узнать, какой из способов оказался наиболее эффективным, читайте дальше.

Пищевая сода и уксус широко используются в быту, поэтому были большие надежды на то, что эта смесь справится и с загрязнениями на белой обуви. Однако, к удивлению экспертов, этот метод не дал результата.

Поэтому пришлось искать другие способы вывести желтые и коричневые пятна, с которыми не может справиться обычная стирка.

Жидкость для снятия лака

Обычно раствор ацетона используют для снятия ногтей лака, однако эту жидкость можно использовать и для других бытовых задач.

Оказалось, что эта жидкость отлично справляется с загрязнениями на белой обуви, особенно, если речь идет о подошве. Но после сильного трения салфеткой на обуви остаются небольшие потертости, поэтому этот метод нельзя назвать идеальным.

Меламиновая губка

Меламиновая губка – это инновационное средство для уборки, которое изготавливается из химического вещества, состоящего из множества мелких кристаллов. Они обладают абразивными свойствами, что делает губку эффективной для удаления грязи и пятен с разных поверхностей.

Благодаря опыту стало ясно, что меламиновая губка прекрасно справилась с очищением белой обуви. Желтые пятна после небольшого трения исчезли почти мгновенно. Меламин даже зашлифовал потертости, оставшиеся после ацетона.

Итак, меламиновая губка оказалась лучшим средством для очищения белой обуви от пятен. Кроме того, ее огромным преимуществом является то, что вам не придется погружать свои кроссовки в воду, чтобы отмыть грязь.

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