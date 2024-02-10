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Как почистить любимые светлые кроссовки: будут как новенькие

Анна Онищенко
Жизнь
2 минуты
882
Как почистить любимые светлые кроссовки: будут как новенькие

Белые кроссовки – это самая универсальная обувь как для женщин, так и для мужчин, но, к сожалению, не самая практичная. Вероятно, каждый сталкивался с загрязнениями, которые почти невозможно вывести со светлой обуви. Однако сегодня вы узнаете, чем можно отбелить кроссовки, чтобы они выглядели почти как новые.

В ходе исследования методов для очистки белой обуви эксперты из Lifehacker протестировали пищевую соду с уксусом, жидкость для снятия лака и меламиновую губку. Чтобы узнать, какой из способов оказался наиболее эффективным, читайте дальше.

Пищевая сода и уксус широко используются в быту, поэтому были большие надежды на то, что эта смесь справится и с загрязнениями на белой обуви. Однако, к удивлению экспертов, этот метод не дал результата.

Поэтому пришлось искать другие способы вывести желтые и коричневые пятна, с которыми не может справиться обычная стирка.

Как почистить любимые светлые кроссовки: будут как новенькие

Жидкость для снятия лака

Обычно раствор ацетона используют для снятия ногтей лака, однако эту жидкость можно использовать и для других бытовых задач.

Оказалось, что эта жидкость отлично справляется с загрязнениями на белой обуви, особенно, если речь идет о подошве. Но после сильного трения салфеткой на обуви остаются небольшие потертости, поэтому этот метод нельзя назвать идеальным.

Меламиновая губка

Меламиновая губка – это инновационное средство для уборки, которое изготавливается из химического вещества, состоящего из множества мелких кристаллов. Они обладают абразивными свойствами, что делает губку эффективной для удаления грязи и пятен с разных поверхностей.

Благодаря опыту стало ясно, что меламиновая губка прекрасно справилась с очищением белой обуви. Желтые пятна после небольшого трения исчезли почти мгновенно. Меламин даже зашлифовал потертости, оставшиеся после ацетона.

Как почистить любимые светлые кроссовки: будут как новенькие

Итак, меламиновая губка оказалась лучшим средством для очищения белой обуви от пятен. Кроме того, ее огромным преимуществом является то, что вам не придется погружать свои кроссовки в воду, чтобы отмыть грязь.

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