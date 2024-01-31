Как отбелить пожелтевший тюль: домашние способы и советы

Тонкий полупрозрачный белый тюль украшает и создает уют в любом доме. Но наверняка каждый владелец этого предмета интерьера сталкивался с тем, что со временем тюль становится пожелтевшим и серым.

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Поэтому OBOZ.UA подготовил подборку действенных лайфхаков, которые вернут вашему тюлю красивый вид.

Для начала ответим на самый распространенный вопрос о том, можно ли стирать тюль в стиральной машине. И ответ – да, однако нужно соблюдать ряд правил, чтобы не повредить ткань.

Прежде всего, следует осторожно сложить тюль и уже в сложенном виде отправлять в барабан. Это делается для того, чтобы во время стирки не образовалось изломов.

Режим стирки должен быть деликатным и с прохладной водой. Режим отжима можно либо вообще выключить, либо поставить минимальные обороты.

Кроме того, для надежности тюль можно стирать в специальном мешочке для деликатных вещей. Если у вас нет такого – замените его на обычную наволоку.

Как отбелить тюль?

Соль

Сначала наберите в ванную прохладную воду около 30 градусов. Далее добавьте в воду обычную пищевую соль из расчета 1-2 столовых ложек на литр и несколько капель зеленки. Не беспокойтесь, бриллиантовый зеленый не покрасит ткань, ведь раствор будет совсем не концентрированный.

Замочите тюль на 3–4 часа. Затем можно стирать его, как обычно.

Уксус

Столовый уксус может помочь вашим тюлям засиять белизной. Для этого просто добавьте его в воду во время полоскания. Приблизительно 1 столовую ложку на каждый литр.

Сода

Для начала замочите ткань в обычной прохладной воде. Затем налейте в тазик пять литров чистой воды, добавьте туда пять ложек пищевой соды и оставьте в этом растворе тюль еще на час.

Затем промойте ткань в чистой воде и отправьте в стиральную машинку, добавив прямо в барабан немного геля для мытья посуды. Порошок в этом случае не требуется.

Раствор марганцовки

Как бы странно это ни звучало, марганцовка является отличным средством для отбеливания тюлей. Для начала растворите в отдельной емкости кристаллы марганцовки. Вы должны получить насыщенный, но светлый однородный фиолетовый раствор. Дайте отстояться, затем вылейте в ванну с водой и замочите там ткань на 30 минут.

Синечка

Напоследок для отбеливания тюли можно использовать слабый раствор синильной кислоты. Его нужно добавить в воду, в которой будете прополаскивать в последний раз.

Если вы боитесь испортить тюль во время стирки в машинке, то отстирать его можно и руками. Главное соблюдайте правила прохладной воды, не используйте много стирального порошка, не трите и не отжимайте ткань. Лучше оставить ее в ванной и развесить, когда стечет лишняя вода.

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