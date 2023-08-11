Как почистить кухонные шкафчики от жира: простые советы

Как ни старайся готовить с включенной вытяжкой, часть брызг, жира и грязи на себя все же примут фасады кухонных шкафчиков. А от постоянного использования они покрываются жирными следами от рук. Поэтому фасады нужно периодически очищать.

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OBOZREVATEL собрал самые эффективные лайфхаки, которые помогут поддерживать шкафчики кухонного гарнитура в чистоте. Они не потребуют много усилий и сложных средств.

Чем лучше чистить фасады кухни

Реклама убеждает нас в том, что нет ничего лучше фабричных моющих средств в уходе за домом. Да, они хорошо растворяют загрязнения, но при этом нуждаются в тщательном смывании, чтобы не оставить после себя разводов и следов.

А вот тандем пищевой соды и белого уксуса сработает не хуже и при этом хлопот по его удалению после использования будет значительно меньше. К тому же, это экологически чистые средства, которые можно использовать даже в доме, где есть маленькие дети и домашние животные.

Чем убирать отпечатки рук

Кухонные шкафчики больше всего загрязняются через контакт с руками. Буквально за день умеренного использования таким образом, можно оставить множество пятен. Неважно, глянцевый фасад или матовый, светлый или темный – он соберет на себя все.

Убрать эти следы поможет обычная картофелина. Возьмите один корнеплод, помойте его от земли и отрежьте ломтик. Этим ломтиком протрите заляпанный пальцами фасад и оставьте картофельный сок действовать на несколько минут. После этого останется протереть поверхность влажной тряпкой и высушить бумажным полотенцем.

Спрей для быстрого ухода

Если вы хотите иметь под рукой средство экспресс-уборки, которым можно быстро обработать фасады кухни даже в ежедневном режиме, приготовьте спрей на основе уксуса. В пульверизаторе смешайте в равных частях белый уксус и воду и хорошо встряхните бутылку. Это средство распыляйте на шкафчики, после чего протирайте их влажной микрофибровой салфеткой. Это поможет избежать появления стойких пятен и легко уберет ежедневные загрязнения.

Если вам не нравится запах уксуса, его можно заменить лимонной кислотой. Один пакетик средства разведите в 0,5 л. воды и залейте раствор в пульверизатор. Подкисленная вода будет хорошо удалять жир и другие загрязнения с фасадов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно приводить в порядок вещи на кухне, чтобы поддерживать на ней постоянный порядок.

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