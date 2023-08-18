Как почистить коврик для мышки: действенные советы для разных материалов

Коврик для мышки необходимо регулярно чистить, чтобы на нем не скапливалась грязь и пыль. Поскольку большинство людей каждый день пользуются ноутбуком, то прикасаясь к коврику, переносят грязь и микробы на другие поверхности.

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Чистка коврика зависит от того, из какого материала он сделан. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Коврики для мышки изготовляют из всех видов материалов. Это может быть кожа, силикон, резина, ткань и даже металл.

Ткань

Такие коврики наиболее распространены и их можно очистить теплой водой с добавления мыла. Для этого просто окуните коврик в воду на 15 минут и постирайте с помощью зубной щетки или тряпки. Затем оставьте коврик, чтобы он высох.

Пластик, металл

Такие жесткие материалы, как пластик и металл, можно очистить с помощью посудомоечной машины, не прилагая много усилий. Если у вас нет такой техники, то сначала встряхните коврик, чтобы избавиться от мусора, затем сухой салфеткой протрите пыль.

Добавьте к теплой воде мыло или средство для мытья посуды и используйте бумажное полотенце, чтобы постирать коврик. Затем протрите его чистой тряпкой и оставьте высыхать.

Коврик с фото

Специальные коврики, на которых напечатана фотография, следует чистить осторожно, чтобы не повредить. Промойте коврик под теплой водой, используя мыло, но избегайте чрезмерного трения. Достаточно аккуратно промыть его в мыльной воде.

Кожа

Коврики из кожи не следует чистить моющим средством для посуды. Потому что это может повредить его. Сначала чистой тканью протрите пыль и вытряхните мусор.

Далее нанесите специальное чистящее средство для кожи на ткань из микрофибры и протрите коврик. Обязательно следуйте инструкциям на этикетке. Затем оставьте его высыхать.

Чтобы не повредить материал, необходимо проверять какие-либо химические средства на незаметном участке перед чисткой.

Стирайте коврик еженедельно, чтобы избежать чрезмерного накопления грязи и пыли.

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