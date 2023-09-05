Как почистить коврик для йоги: будет как новый

Йога – популярная практика, представляющая собой не только набор физических упражнений, но и определенную философию познания себя, своего тела и достижения внутренней гармонии. Регулярные занятия укрепляют мышечный корсет и полезны для профилактики заболеваний позвоночника, нервной и сердечно-сосудистой системы.

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Достаточно сложные упражнения нуждаются в физической выносливости и качественном инвентаре. Издание USA Today рассказало, как почистить коврик для йоги.

Как приготовить раствор для чистки коврика

Коврик для йоги защищает суставы и мышцы от боли и травм во время тренировок. Однако пот и грязь, накапливаясь на поверхности коврика, могут быстро превратить тренировку в негигиеническое скольжение.

Конечно, вы можете приобрести специальные спреи для очистки ковриков, но гораздо дешевле и проще сделать средство самостоятельно. Эффективный раствор не просто очистит и дезинфицирует поверхность, но и избавит от неприятного запаха, не оставляя токсичных испарений.

Возьмите дистиллированную воду и белый уксус. Можно также использовать экстракт гамамелиса – это мягкий, нетоксичный ингредиент, который помогает дезинфицировать и дезодорировать. Если гамамелиса нет, отличной альтернативой станет белый уксус.

Смешайте воду и уксус в пропорции 4:1 – это соотношение обеспечивает безопасную и эффективную очистку.

Чтобы устранить неприятный запах, добавьте в раствор несколько капель эфирных масел – лаванды, эвкалипта, апельсина или чайного дерева (на выбор). Однако обратите внимание, что избыточное количество масла может оставить на коврике жирные разводы.

Щедро распылите моющий раствор на коврик для йоги. Используя мягкую влажную ткань или полотенце, осторожно протрите коврик, чтобы удалить с поверхности грязь и пот. Использование мягкого раствора для регулярного ухода поможет предотвратить повреждение коврика. Мыть коврик следует при необходимости, но не реже одного раза в 1-2 недели.

Еще один действенный лайфхак – раствор из мыла (или средства для мытья посуды) и воды. Это нежное и эффективное решение поможет расщепить остатки грязи, жира и пота. После нанесения смеси на поверхность коврика тщательно промойте ее, чтобы удалить остатки мыла.

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