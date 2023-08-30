Как почистить ковер вручную: простые лайфхаки

Ковры и коврики необходимо чистить не реже одного раза в год, чтобы они оставались чистыми и дольше выглядели как новые. Лучше всего с этим справляется специальная машина, но такой громоздкий прибор не имеет смысла держать в каждом доме. Можно также заказать профессиональную чистку с помощью этой машины. Но хорошим решением также будет проводить регулярную уборку покрытия вручную.

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OBOZREVATEL собрал основные лайфхаки от экспертов, как это сделать легко и эффективно. И не потратить на это слишком много времени.

Освежите ковер содой

Чистка ковра пищевой содой – старый трюк, который поможет удалить запахи и впитать влажные пятна. Просто равномерно посыпьте покрытие продуктом и оставьте его на ночь, а с утра соберите все пылесосом. Щелочной pH средства уберет кислотные пятна, а мягкая абразивная текстура поможет счистить загрязнение, не повреждая волокна.

Удалите жирные пятна солью

Для борьбы с жирными и масляными пятнами смешайте равные части соли и буры и вотрите эту смесь в загрязненный участок. Средство нужно оставить действовать на несколько часов. Оно постепенно впитает частицы жира. Все, что останется, это собрать сухой очиститель пылесосом.

Уберите стойкие пятна с помощью ферментов

Чистящие средства на основе ферментов обычно используются для удаления пятен от домашних животных. Это не самый деликатный вариант, однако он может помочь избавиться от устойчивых загрязнений. Подбирайте средство соответственно к типу пятен и используйте согласно с инструкцией. Не забывайте во время работы с ферментами надевать защитные перчатки и проветривайте помещение

Отбеливайте уксусом или перекисью водорода

Осветить загрязненные места можно с помощью слабой кислоты, как белый уксус, или перекиси водорода. Чтобы воспользоваться уксусом, смешайте его в равных пропорциях с водой, аккуратно нанесите полученную жидкость на пятно, подождите 10-15 минут, затем уберите остатки бумажным полотенцем или чистой тканью. Такая чистка поможет, в частности, растворить остатки мыла или моющих средств от прежних уборок, которые могут образовывать сероватый налет.

Перекись водорода в аптечной концентрации можно использовать напрямую. Являясь мощным окислителем, она может расщеплять и растворять органические соединения, пятна и запахи на молекулярном уровне. Для сложных пятен, таких как кровь, нанесите на пятно перекись водорода, дайте ей попениться, а затем промокните остатки.

Воспользуйтесь пароочистителем

Паровой очиститель – хорошее устройство для уборки во всем доме. Он удаляет даже сложные загрязнения и дезинфицирует поверхности. Справится устройство и с ковром. Причем дополнительных химикатов для такой уборки не понадобится.

Лучшее средство для чистки ковра

На рынке существует большой выбор чистящих средств для ковров, но эксперты советуют по возможности избегать их регулярного использования и ограничиваться простой водой. Если покрытие заметно загрязнилось, мойте его исключительно специализированными химикатами, а не средствами для стирки или мытья посуды. Наносите пену мягкой щеткой круговыми движениями, избегайте переувлажнения, чтобы не вызвать рост плесени в волокнах, а лишнюю воду впитывайте бумажными полотенцами или чистой тканью. И обязательно хорошо просушивайте ковер перед тем, как использовать его снова.

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