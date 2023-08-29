Как избавиться от пятен на матрасе: совет уборщицы

По статистике, треть жизни люди проводят во сне, поэтому очень важно комфортно обустроить спальню. Прежде всего, нужно обратить внимание на матрас – на нем собирается немало пыли, пота и мертвых клеток кожи.

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Пыль – идеальная среда для клещей и насекомых, которые являются возбудителями аллергических реакций. В зависимости от степени загрязненности матрас рекомендуют чистить не реже, чем дважды в сезон. Как избавиться от пятен, рассказало издание Express.

Ванесса Амаро, эксперт по уборке, регулярно публикует информацию о лучших методах очистки различных поверхностей в доме. Отмыть даже стойкие пятна на матрасе поможет простой раствор из доступных ингредиентов.

Вам понадобится:

зубная щетка;

бутылка с пульверизатором;

два стакана воды;

пять капель мыльного средства;

одна чашка перекиси водорода;

несколько капель эфирного масла.

Перекись водорода – наиболее эффективное средство, поскольку удалит даже самые стойкие пятна. Мыло должно быть нейтрального цвета, чтобы не повредить матрас.

Ванесса также объяснила, что вы можете добавить пять капель любимого эфирного масла, но следует отметить, что некоторые из них (эвкалипт, цитрус и мята) могут быть вредны для домашних питомцев.

Смешайте все ингредиенты в бутылке с распылителем и нанесите на матрас. После того, как средство достаточно впитается, почистите поверхность зубной щеткой. Возьмите белое полотенце и вытрите пятна. Повторяйте процесс, пока загрязнение не исчезнет.

В комментариях Ванесса сказала, что этот прием для чистки должен работать на пятнах от кофе, шоколада и крови.

Кстати, отмыть матрас и избавиться от пылевых клещей поможет пищевая сода. Протрите поверхность моющим средством, высушите и посыпьте сверху содой – она быстро поглотит лишнюю влагу и нейтрализует запахи. Этот натуральный порошок относительно мягкий и прекрасно подходит для большинства тканей. Нужно оставить его на пару часов, а затем хорошо пропылесосить. Подробнее об этом лайфхаке – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отчистить пятна мочи на матрасе.

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