Как почистить холодильник и микроволновку из нержавейки: пятна исчезнут мгновенно

Приборы из нержавеющей стали – микроволновые печи, холодильники, посудомоечные машины и духовки – выглядят элегантно и современно. Однако фактически на такой поверхности наиболее заметны пятна и загрязнения.

Видео дня

С помощью экологических ингредиентов можно легко и до блеска очистить нержавеющие поверхности. Детали рассказало издание Architectural Digest.

Простые лайфхаки

Потеки от жесткой воды можно удалить простым вытиранием, тогда как застывшая пища и жирные пятна потребуют более радикальных мер. Вытирать поверхности следует мягкой тканью, чтобы не осталось царапин и неприятных следов.

Самое простое средство – смесь теплой воды и геля для мытья посуды. В конце осторожно протрите грязь бумажным полотенцем или тканью из микрофибры.

Уксус и сода справятся с тяжелыми загрязнениями. Посыпьте немного пищевой соды на поверхность, а затем нанесите белый уксус. Осторожно протрите пятно мягкой тканью или бумажным полотенцем и промойте теплой водой.

Рон Шимек, президент компании Mr. Appliance, предлагает мыть нержавеющие поверхности газировкой.

Эфирные масла

По словам Тима Конна, президента и соучредителя клининговой компании Image One, обработка нержавеющей стали состоит из двух частей: собственно очистки и полировки. Еще один необычный лайфхак заключается в использовании эфирных масел. Смесь кокосового и эфирного масла лаванды поможет отполировать поверхности.

Формулы моющих средств на растительной основе мгновенно избавляют от пятен. Кроме того, эфирные масла – это природный антисептик, эффективно справляющийся с бактериями.

Масло не только действует как защитное покрытие, но и отталкивает пыль и пятна, а также может замаскировать небольшие царапины.

Универсальное средство

Для простого чистящего раствора вам понадобятся белый уксус, лимонный сок и вода. Рон Шимек предложил пошаговый рецепт.

Шаг 1. Заполните бутылку с пульверизатором водой и белым уксусом в пропорции 1:1. Для приятного аромата можно добавить несколько капель лимонного сока или эфирных масел.

Шаг 2. Нанесите раствор на прибор или столешницу из нержавеющей стали. Добавьте немного соды и осторожно удалите сложные загрязнения.

Шаг 3. Удалите остатки раствора, смочите водой ткань из микрофибры и нанесите несколько капель моющего средства. Этот дополнительный шаг удалит кислотные остатки после уксуса.

Шаг 4. Отполируйте поверхности оливковым маслом. Используйте небольшое количество оливкового масла, нанеся его на салфетку из микрофибры.

Что нельзя использовать для мытья поверхностей

Не используйте стальную вату, чистящие порошки, аммиак или отбеливатель для кухонных приборов – все они могут быть слишком интенсивными и повредить покрытие. Абразивные чистящие средства только усугубят ситуацию, оставив царапины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, о лучших способах отмыть плитку в ванной и на кухне.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.