Как почистить грязные кастрюли и сковороды, не поцарапав их: бабушкин метод

Оставленная без присмотра на плите сковорода или кастрюля оборачивается такой неприятной проблемой, как нагар. Еда пригорает ко дну и стенкам очень сильно. Как правило, чтобы избавиться от ее следов окончательно, приходится замачивать и тереть посуду достаточно долго, прилагая усилия.

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Но, как выяснил OBOZREVATEL, существует гораздо более простой способ решения проблемы. Им поделилась в TikTok эксперт по лайфхакам на все случаи жизни Энн Казерта, которая ведет профиль под ником @_ceo_of_randomness. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

По ее словам, этот совет дала ей бабушка. Лайфхак по чистке способен справиться даже со стойкими пятнами пригоревшего жира. Все, что понадобится, это вода и немного мыла. Хорошо подойдет ваше обычное средство для мытья посуды.

Наполните грязный сосуд водой и добавьте в него несколько капель мыла. Поставьте сосуд на плиту и нагрейте, чтобы мыльная вода медленно покипела в нем несколько минут. Все, что остается после этого, это охладить предмет, прополоскать его под струей воды и вытереть. Грязь отстанет очень легко, а на внутренней поверхности сковороды или кастрюли не останется царапин.

В комментариях Энн отдельно дала совет по чистке чугунной посуды. По ее словам, этот лайфхак подходит и для нее, но после чистки нужно будет очень хорошо вытереть посудину досуха, а затем тщательно растереть по внутренней поверхности несколько капель растительного масла.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как легко и без труда растворить всю грязь в микроволновке.

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