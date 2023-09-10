Как отмыть лоток для стирального порошка в машинке: советы

Регулярная чистка стиральной машинки обеспечит вам долгосрочное использование прибором и поможет избежать неприятного запаха на одежде. Большинство людей считают, что протирание барабана после стирки достаточно для того, чтобы машинка хорошо функционировала, но не нужно забывать и о лотке для порошка.

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Влага в отсеке создает благоприятную среду для размножения разных микроорганизмов. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут легко справиться с этим.

Перед тем, как вытащить лоток, почитайте инструкцию, потому что каждая модель стиральной машинки имеет свои особенности.

В большинстве приборов нужно просто нажать на "язычок", расположенный возле отсека для кондиционера. Нажмите на него и потяните на себя лоток.

Наберите в миску горячую воду, добавьте 2 столовых ложки лимонной кислоты и перемешайте. Погрузите в жидкость отсек на 10-15 минут. Кислота удалит порошковые отложения и ржавчину.

Далее в другую емкость также наберите горячую воду и добавьте 3 столовых ложки пищевой соды. Оставьте лоток в растворе на два часа. Сода размягчит стойкую грязь и поглотит неприятные запахи.

Затем тщательно промойте отсек под проточной водой используя губку или тряпку.

Также не забывайте периодически протирать резиновый уплотнитель в машинках. Потому что там часто накапливаются остатки порошка и грязи, и это может привести к появлению плесени и размножению микробов.

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