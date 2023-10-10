Как починить заедающую молнию на одежде: мгновенные способы

Большинство производителей верхней одежды используют именно молнии, чтобы было легко застегивать куртку или пальто. Но, пожалуй, все сталкивались с проблемой, когда молния ломается и начинает заедать в неудобный момент.

Вы можете починить одежду самостоятельно, чтобы не тратить время и деньги на ремонт или замену гарнитуры. OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Починить молнию можно просто ее смазав, но все зависит от материала, из которого она сделана.

Пластмасса

Вам пригодится специальное средство для пластмассовых деталей. Нанесите небольшое количество смазки на зубчики и аккуратно распределите ее с помощью мягкой ткани или щетки.

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Железо

Для таких молний подойдет графитовая или силиконовая смазка. Такое средство обеспечит гладкое скольжение и защитит от коррозии. Нанесите небольшое количество масла на зубчики и тщательно разотрите, чтобы было равномерное покрытие.

Также можно использовать другие обычные ингредиенты для того, чтобы молния не заедала.

Оливковое масло – нанесите несколько капель на зубчики и аккуратно распределите тряпкой;

Свеча – возьмите небольшой кусок свечи и смажьте молнию;

Мыло – натрите молнию и это поможет избежать трения и заедания.

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