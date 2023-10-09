Как избавиться от жирного пятна на одежде за 5 минут: элементарный способ

Поставить на одежду жирное пятно для людей, придирчивых к чистоте одежды, равносильно катастрофе. Ведь кажется, что удалить его будет, если не невозможно, очень сложно.

На самом деле, если действовать быстро, проблеме можно помочь без лишних усилий. OBOZREVATEL рассказывает о лайфхаке, который поможет вывести жир из ткани полностью за считанные минуты.

Главный принцип в выведении любых пятен, это подобрать правильное вещество, которое растворит загрязнитель и при этом не повредит ткани. В случае с жиром таким веществом является жидкость для мытья посуды. Но выбирать следует бесцветное средство. Ярко окрашенная жидкость может вывести жир, но оставить после себя след красителя.

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Усилить действие жидкости или геля для посуды может белый уксус. Опять же не стоит брать пищевой, особенно если вам нужно почистить светлую вещь. Обрабатывать загрязненный участок этими средствами лучше в защитных перчатках.

Чтобы избавиться от жирного пятна, постарайтесь почистить вещь сразу после того, как ее загрязнили. Нанесите на пятно достаточное количество средства для посуды и аккуратно вотрите его пальцами, двигаясь от краев к центру загрязненного участка. Так вы не разнесете жир дальше по волокнам, но обеспечите глубокое действие жидкости. Оставьте средство действовать на несколько минут. Затем смочите ватный диск в уксусе и аккуратно смойте им мыльную жидкость. Опять же, двигаясь к центру пятна.

Когда процесс чистки будет завершен, ополосните вещь в теплой, но не горячей и не холодной воде. Далее останется постирать ее на подходящей для типа ткани программе.

Если пятно оказалось стойким, не спешите опускать руки. Помочь здесь может повторная чистка. В этом деле лучше проявить терпение и настойчивость, чем применять энергичное трение или агрессивные средства.

Также собрать жир со свежего пятна на ткани поможет содовая паста. Чтобы приготовить ее, разведите 8 столовых ложек средства половиной стакана воды, нанесите полученную кашицу на загрязненный участок и оставьте на час. За это время сода расщепит часть жира, а часть впитает. Останется только смыть остатки и постирать вещь.

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