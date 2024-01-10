Как побудить хрупкую орхидею к цветению: четыре хитрости

Орхидеи, комнатные растения, наиболее ценимые за роскошное цветение. Но иногда цветок может проявить упрямство и по каким-то причинам устроить себе длительный "отпуск". Не спешите избавляться от такого растения, попробуйте стимулировать его выпустить цветы.

Видео дня

OBOZ.UA собрал четыре совета опытных цветоводов. Они помогут "убедить" орхидею зацвести. Но прежде убедитесь, что вы обеспечили ей правильные условия содержания (освещение, температура, режим полива).

Обрезка

Эксперты говорят, что стимулировать повторное цветение орхидеи с помощью обрезки можно, как только опадут все цветы с предыдущего цветоноса. Просто обрежьте этот побег и продолжайте ухаживать за растением, как обычно, пока оно находится в состоянии покоя. Чтобы обрезать орхидею, найдите узел под нижним цветком и обрежьте стебель на два сантиметра выше этого узла. Если стебель имеет коричневый цвет или выглядит нездоровым, удалите его полностью.

Подкормка

По мнению экспертов, орхидеи имеют уникальные потребности в подкормке и нуждаются во внесении удобрений как во время цветения, так и в покое. Лучше всего будет подобрать средство, соответственно виду, который вы выращиваете. И не берите универсальное удобрение, приобретите специальный состав для орхидей. Добавляйте его в воду для полива, но ни в коем случае не превышайте рекомендованные дозы. Это может быть губительным для цветка.

Окружающая среда

Большинство орхидей в природе растут высоко на ветвях деревьев тропического леса, имея в качестве субстрата кору, а не почву. Поэтому для цветения важно обеспечить цветку максимально похожие на это условия. Для этого высаживайте орхидею только в специальную смесь. Только она сможет обеспечить здоровое развитие корней и не допустит задержки воды, которая может повредить растение.

Также орхидеям требуется высокая влажность воздуха. Поэтому каждый день опрыскивайте листья и воздушные корни или поместите растение рядом с поддоном с водой, чтобы обеспечить ему комфортные условия.

Полив

Орхидеи следует поливать осторожно, так как чрезмерная увлажненность может привести к губительной болезни – корневой гнили. Следите за цветом корешков растения. Если они стали коричневыми, цветку требуется полив. Если же корни зеленые, с растением все хорошо. При поливе растения сверху следите за тем, чтобы вода не попадала на цветы и листья. Это также может повредить орхидею.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как легко заставить цвести домашний кактус.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.