Как начать быстро засыпать без таблеток: профессор поделился суперметодами

Победить бессонницу можно безмедикаментозным методом, хотя на это и потребуется время. Относиться с легкостью к данной проблеме не стоит, так как отсутствие сна может привести к депрессии, диабету второго типа, проблемам с сердцем и даже к болезни Альцгеймера.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на известного консультанта-невролога и эксперта по сну, профессора Гая Лешзинера, пандемия коронавируса лишь усугубила данную проблему. Многие люди, пережив болезнь или страх перед ней, стали страдать бессонницей.Что же делать

Лешзинер пояснил, что избавиться от проблем со сном можно с помощью терапии, известной как когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (КПТ).

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"При этом подходе используются поведенческие методы для перепрограммирования мозга людей, страдающих бессонницей. Его прелесть в том, что после завершения курса лечения эффект сохраняется надолго. В то время как с таблетками бессонница вернется после отмены лекарства", – рассказал специалист.

Он отметил, что многие начинают нервничать и бояться ночи уже перед входом в спальню, тревожась, как пройдет сон. В этом случае он рекомендовал "начинать днем".

"Мы начинаем с того, что в течение дня делаем то, что способствует более позднему засыпанию, в том числе устанавливаем регулярное время пробуждения и сна, ограничиваем воздействие света вечером, не едим поздно ночью и не употребляем кофеин. Затем мы переходим к контролю над стимулами, стремясь восстановить в сознании человека связь между кроватью и сном. Это означает использование спальни только для сна. При этом вы не должны спать днем, так как это может уменьшить желание вашего тела спать ночью", – сказал Лешзинер.

Далее он рекомендовал в случае бессонницы встать с постели и пойти в другую комнату и вернуться в постель, лишь почувствовав сонливость.

Он же рекомендовал попробовать перед сном медитации и мышечную релаксацию (когда вы напрягаете группу мышц в определенном порядке во время вдоха), а также обсудить проблему со специалистом.

Лешзинер подчеркнул, что ждать мгновенного результата не стоит, а следует подготовиться к нескольким месяцам тренировки. Ее же главной целью является фактическое время сна в постели, когда тело "поймет", что кровать предназначена именно для сна и таким образом возникнет условный рефлекс.Проблема бессонницы широко распространена

Специалист рассказал, что тех, кто страдает расстройством сна в той или иной степени, – достаточно много. И нет ничего более деморализующего, истощающего и снижающего качество жизни больше, чем хроническая бессонница.

"Ворочаясь среди ночи, легко довести себя до истощения – вы можете опасаться, что не заснете еще одну ночь, что завтра будете чувствовать себя ужасно или что ваша бессонница не поддается лечению, или вредит вашему здоровью", – сказал Лешзинер.

В то же время, он успокоил, что для большинства людей проблемы со сном являются временными и с помощью специальных методик можно наладить эту сторону жизни.

"Только у меньшинства эта проблема может быть "рискованной", которая приведет к серьезным проблемам со здоровьем", – отметил специалист.

Он же рассказал, что многие лишь думают, что их сон нарушен, а на самом деле они спят достаточное количество времени. Выяснить же, насколько сон правильный и насколько он восстанавливает силы, можно лишь в лабораторных условиях.

"Нередко люди после ночи, проведенной в лаборатории сна, думают, что за всю ночь они спали всего несколько минут. Но, глядя на их мозговые волны, я понимаю, что они спали больше, чем я", – поделился ученый.

Лешзинер пояснил, что подобные ощущения у человека могут возникнуть из-за невротических расстройств.

"У таких пациентов с парадоксальной бессонницей какая-то область мозга, отвечающая за осознание, не "выключается" в той же степени, что и остальная часть мозга, поэтому им кажется, что они не спали всю ночь", – сказал эксперт.

"Другим пациентам может потребоваться несколько часов, чтобы заснуть, или они просыпаются несколько раз за ночь и чувствуют себя несчастными. Тем не менее, они проводят достаточно времени во сне, чтобы насладиться достаточным количеством глубокого медленного сна – считается, что именно здесь происходит большинство восстановительных процессов для мозга и тела", – добавил он.

Лешзинер подчеркнул, что только люди, чей сон действительно укорочен, будут испытывать физические последствия плохого сна, когда их нервная система находится в состоянии повышенной готовности.

В случае же "плохого" сна, специалист предложил обратить внимание на образ жизни. Нарушить ночной отдых могут вечерние занятия спортом или работа в постели. Он же призвал не уповать на снотворное, которое, по его мнению, несет лишь временный эффект и способствует к медикаментозному привыканию.

"Они могут привести к зависимости и тревожным эффектам отмены, таким как возвращение проблем со сном и чувство беспокойства, при этом для достижения того же эффекта на сон требуются постоянно увеличивающиеся дозы", – объяснил он и акцентировал, что лекарства не решают основной проблемы бессонницы, которая лежит не в медикаментозной плоскости.

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