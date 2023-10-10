Как пить чай: правила этикета, которые полностью изменят ваше представление о застолье

Чаепитие – это особый процесс, наполненный гармонией, спокойствием и приятным общением. На первый взгляд, здесь нет ничего тяжелого и все, что от вас требуется – это правильно держать чашку и не отхлебывать.

Но чайный этикет имеет много других правил, которые люди часто нарушают. OBOZREVATEL поможет правильно вести себя в гостях и произвести хорошее впечатление на хозяев.

Наполнение чашки

Не следует наполнять чашку чаем до самых краев. Всегда нужно оставлять пару сантиметров для того, чтобы было удобно размешивать сахар, класть лимон или добавлять молоко.

Не дуйте на чай

Для того чтобы чай быстрее охладел не нужно сильно дуть на него или добавлять холодную воду. Используйте кубики льда и через пару минут ваш напиток не будет таким горячим.

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Сахар

Если сахар кусочками или кубиками, то класть его в чай нужно с помощью специальных щипчиков, а россыпной – специальной ложечкой. Но никогда не используйте свою ложку для этого.

Также старайтесь беззвучно размешать чай, затем извлеките ложку и положите на блюдце.

Лимон

Нарезанный лимон нужно брать вилкой. Вы можете оставить его в чашке или выдавать сок и положить на блюдце. В гостях есть лимон нельзя.

Чашка

Держать чашку нужно за ушко, не продевая в него указательный палец и не оттопыривая мизинец. Также не поднимайте чашку вместе с блюдцем.

Следы на чашке

Перед тем как пить чай, промокните губы салфеткой, если есть помада или остатки шоколада или других сладостей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, которые помогут правильно вести себя в общественном транспорте.

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