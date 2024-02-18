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Как перевести на украинский "быть в положении": правильные варианты

Анна Онищенко
Жизнь
1 минута
72
Как перевести на украинский 'быть в положении': правильные варианты

В украинском языке существует множество вариантов описания состояния беременности. Кроме распространенного слова "вагітна", есть много других выражений, которые можно использовать в зависимости от контекста и личных предпочтений.

Однако распространенная русскоязычная фраза "быть в положении" дословно не переводится, поэтому языковеды рассказали о ряде словосочетаний, использование которых не будет ошибкой.

Такие фразы, как "бути в положенні", "бути в цікавому стані" и т.д. – это калька с русского языка. Специалисты рекомендуют заменить эти выражения и использовать "бути при надії".

Как перевести на украинский "быть в положении": правильные варианты

Это выражение является наиболее распространенным для замены слова "беременная", что подчеркивает положительное ожидание рождения ребенка.

Словарь Гринченка уточняет, что это выражение распространено на Волыни. Вероятно, оно пришло в украинский язык с польского "być przy nadziei", а в польский с немецкого "guter Hoffnung sein", "in der Hoffnung sein".

Кроме "бути при надії", украинский язык предлагает еще несколько вариантов того, как можно назвать беременную женщину. Среди них:

  • Втяжі;
  • В тязі;
  • У ваготі;
  • У вазі;
  • У тяготі;
  • Ходить на вазі;
  • На останніх днях;
  • Ходить важкою.

Однако важно знать, что некоторые люди могут считать определенные синонимы оскорбительными. К примеру, слово "груба" в контексте беременности считается некорректным, устаревшим и не рекомендуется к употреблению.

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