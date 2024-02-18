Как перевести на украинский 'быть в положении': правильные варианты

В украинском языке существует множество вариантов описания состояния беременности. Кроме распространенного слова "вагітна", есть много других выражений, которые можно использовать в зависимости от контекста и личных предпочтений.

Однако распространенная русскоязычная фраза "быть в положении" дословно не переводится, поэтому языковеды рассказали о ряде словосочетаний, использование которых не будет ошибкой.

Такие фразы, как "бути в положенні", "бути в цікавому стані" и т.д. – это калька с русского языка. Специалисты рекомендуют заменить эти выражения и использовать "бути при надії".

Это выражение является наиболее распространенным для замены слова "беременная", что подчеркивает положительное ожидание рождения ребенка.

Словарь Гринченка уточняет, что это выражение распространено на Волыни. Вероятно, оно пришло в украинский язык с польского "być przy nadziei", а в польский с немецкого "guter Hoffnung sein", "in der Hoffnung sein".

Кроме "бути при надії", украинский язык предлагает еще несколько вариантов того, как можно назвать беременную женщину. Среди них:

Втяжі;

В тязі;

У ваготі;

У вазі;

У тяготі;

Ходить на вазі;

На останніх днях;

Ходить важкою.

Однако важно знать, что некоторые люди могут считать определенные синонимы оскорбительными. К примеру, слово "груба" в контексте беременности считается некорректным, устаревшим и не рекомендуется к употреблению.

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