Как оживить 'увядшие' гортензии: три совета, которые помогут даже безнадежному садоводу

Гортензии – красивые цветы, которые украсят ваш сад и наполнят приятным ароматом. Растение начинает цвести в конце лета или в начале осени, все зависит от сорта, погодных условий и ухода. Если гортензия увяла, то, скорее всего, это связано с условиями ее выращивания.

OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим. Для начала нужно определить, что именно отрицательно влияет на растение.

Полив

В большинстве случаев цветы увядают из-за недостаточного увлажнения. Регулярный полив – это один из главных факторов хорошего цветения. Гортензию нужно поливать раз в неделю, но если на улице жара, то делайте это чаще, проверяя почву. Лучше это делать утром или вечером, чтобы избежать солнечных лучей.

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Мульча

Это покрытие почвы возле растения, которое удерживает влагу, способствует развитию корней и защищает от заморозков. Можно использовать опилки, солому, мелкие камешки или опавшие листья.

Удобрения

Некоторые хозяева используют слишком много удобрений для гортензии, но это не всегда хорошо. Если часто удобрять почву, можно испортить корневую систему, что приведет к гибели саженца. Выбирайте сбалансированное удобрение и следуйте инструкциям, чтобы не навредить растению.

Ранее OBOZREVATEL публиковал мгновенный способ спасения увядшей гортензии, который оживит ваш сад.

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