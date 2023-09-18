Как хранить зимой георгины: холод может уничтожить цветы

Прекрасные осенние георгины станут настоящим украшением сада. Однако с уходом могут возникнуть проблемы, поскольку это теплолюбивые цветы, плохо переносящие холодную погоду.

Опытные садоводы советуют выкапывать георгины в середине осени и хранить до весны. OBOZREVATEL разбирался, как правильно ухаживать за этими цветами.

Что делать с георгинами зимой

После выкапывания следует правильно выбрать место для хранения цветов. Комнатная температура будет слишком высокой для растений, поэтому корни начнут высыхать и весной могут совсем не прорасти. Георгины нуждаются в темном и прохладном месте.

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Способ 1

Один из самых популярных методов – парафиновая оболочка. Этот способ позволяет сохранять корни даже при температуре свыше 25 ℃. Для парафинирования приобретите самые дешевые свечи без красителей, ароматизаторов и добавок.

Корни разделяем на несколько частей, на каждой из которых должна остаться хотя бы одна почка. Залить парафином большую корневую систему физически невозможно, а через необработанные участки проникнут вредители и бактерии. Шейку каждой части нужно перевязать толстой и длинной нитью – она поможет держать георгины при погружении в парафин. Разогрейте парафин на водяной бане при температуре +65 ℃ и поместите в кипяток емкость с парафином. Держите часть корешка за нить. Погрузите в парафин и достаньте как можно скорее, чтобы корешки не попеклись.

Парафином должна покрыться вся часть вместе с шейкой. После застывания положите георгины в емкость для хранения.

Важно: весной георгины следует высаживать вместе с парафином, который защитит от гниения и болезней. Корни смогут прорасти через оболочку.

Способ 2

В качестве альтернативы парафину можно использовать глину. Глиняная "болтанка" должна иметь консистенцию жидкой сметаны. Просушите корни после первого погружения и подождите, пока глина затвердеет. Затем повторите процедуру 2-3 раза. Глиняная корка защитит георгины от бактерий, вредителей и гниения. Перед высадкой глину нужно смыть.

Способ 3

Можно просто хранить георгины в отделе для овощей в холодильнике. Разделять корневую систему при этом не нужно, но предварительно садоводы советуют замочить ее раствором "фитоспорина М" в дозировке, указанной на этикетке.

Хранить георгины следует в пищевых пакетах или крафт-бумаге. Без дополнительной защиты корни отсыреют и загниют.

Способ 4

Для хранения на балконе или лоджии попробуйте лайфхак с опилками или вермикулитом. На дно емкости (например, картонной коробки) насыпьте опилки слоем 10 см, выложите растения и засыпьте еще одним слоем опилок.

Как нельзя хранить георгины

Самая распространенная ошибка – просто положить выкопанные с корнями георгины в погребе или подвале рядом с картофелем или другими овощами. Если вы хотите в следующем году получить пышное яркое цветение – откажитесь от такого метода хранения.

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