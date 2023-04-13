Как оживить плохо перезимовавшие розы: кусты восстановятся мгновенно

Садовые розы могут преподнести любителям цветов сюрприз весной – начать чахнуть и постепенно погибать. Причина в том, что чувствительное растение не всегда хорошо переживает зиму. Холода и чрезмерная влажность могут нанести кустам существенный вред. Но реанимировать розу можно средством, которое продается в любом супермаркете.

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Как выяснил OBOZREVATEL, речь идет о водке. Спиртной напиток способен стимулировать розовый куст к росту. А заодно он помогает бороться с вредными бактериями в почве вокруг растения и опасен для тлей – насекомых, которые губительны для этих цветов.

Как правильно обрабатывать розовый куст с помощью водки? В первую очередь растение нужно подготовить. Первым этапом с куста срезают все почерневшие побеги. Резать нужно так, чтобы добраться до здоровой ткани. Все срезы нужно обработать садовым варом.

Следующим шагом нужно приготовить лечебный раствор. Для этого надо взять 2 стакана водки на 10 литров воды и тщательно все перемешать. Под каждый куст розы вливают по 3-4 литра такого раствора. Процедуру повторяют раз в 14 дней.

Отдельно готовится жидкость для опрыскивания роз от тлей. Для ее изготовления нужно взять:

100 мл водки;

20 граммов стружки хозяйственного мыла;

1 литр теплой воды.

Все компоненты нужно тщательно перемешать и залить в опрыскиватель. Обрабатывать кусты таким раствором нужно либо рано утром, либо на закате.

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