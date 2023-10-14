Как отучить кота царапать мебель: простой способ

Кошки приносят в нашу жизнь радость и положительные эмоции. Однако многие опасаются заводить четырехлапых, наслушавшись историй о том, как коты царапают мебель и дерут обивку.

Ремонт делать сейчас не каждому по средствам, а новая мебель может стоить больше среднемесячной зарплаты. OBOZ.UA поможет найти выход из ситуации. Как отучить кота царапать мебель – читайте в материале.

Многие хозяева совершают одну распространенную ошибку: увидев, что кот царапает мебель, они начинают агрессивно кричать или даже бить животное. Наказывать четырехлапых в таком случае не стоит – ветеринары советуют приучить любимца к специальной когтеточке.

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Но если бы все было так просто. Нередки ситуации, когда хозяева покупают дорогие и качественные когтеточки, а кот продолжает портить мебель. В таком случае рекомендуем попробовать один необычный, но эффективный лайфхак.

Защитить мебель от "набегов" четырехлапых поможет атоматический лайфхак.

Шаг 1. Налейте в пластиковую бутылку воду, заполнив 75% ее объема.

Шаг 2. Добавьте в емкость несколько капель апельсинового эфирного масла.

Шаг 3. Натрите немного твердого мыла или добавьте несколько капель жидкого – это нужно, чтобы смесь "держалась" на мебели.

Перелейте смесь в пульверизатор и тщательно оросите диваны и кресла, которые любит царапать ваш любимец.

Кошки плохо переносят запах цитрусовых, особенно апельсинов, поэтому этот простой раствор будет отпугивать животное от обивки. А мыло будет выполнять "закрепительный" эффект, раствор будет дольше держаться на поверхности. И приятный бонус – ваш дом наполнится приятным цитрусовым ароматом.

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