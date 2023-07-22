Как отучить кота царапать мебель и обои: действенные советы

Хозяева покупают своим котам много разных игрушек и специальных предметов, предназначенных для когтей любимца. Однако пушистики все равно царапают мебель и обои.

Видео дня

Кошку можно отучить от этого, но сначала нужно выявить причины такого поведения. OBOZREVATEL поможет разобраться в этом.

Домашним питомцам нужны острые когти, чтобы в случае опасности защитить себя и свою территорию. А в квартире подходящим инструментом для этого есть мебель или обои.

Также, когда кошки царапают стены, они оставляют свой запах и показывают другим животным, что это их территория.

Пушистики могут испытывать сильный стресс и таким поведением, они это показывают хозяевам. К этому может привести переезд, появление в квартире других животных, рождение ребенка или ремонт. Кошки способны волноваться и обижаться на своих хозяев.

Если вы принесли в дом котенка, которого слишком рано отлучили от матери, то ожидайте появления царапин на мебели. Малыш еще не успел перенять основы поведения в мире, поэтому руководствуется естественными инстинктами.

Чтобы отучить кошку портить ремонт, нужно приложить немало усилий. Для начала снизьте или вообще уберите факторы, которые могут вызвать стресс или отрицательно влиять на кошку.

Купите когтеточку – это деревянный столбик или доска, которая обита грубым материалом. Она должна быть устойчивой и выше животного, стоящего на задних лапках. Но если животных в доме несколько, то у каждого должна быть своя когтеточка.

Покажите кошке новый предмет и научите его использовать. Поднесите животное к когтеточке и проведите его лапкой по поверхности. Повторите несколько раз. Хвалите кота и давайте ему вкусняшку, когда он точит ногти правильно.

Если кошка все равно портит обои, то когда она это будет делать, громко хлопните в ладони или брызните на нее водой. Такое неприятное воспоминание будет у животного, когда оно снова захочет это сделать.

Также вы можете просто постричь кошке ногти и она тогда не сможет ничего царапать.

Существуют специальные защитные колпачки на когти, сделанные из силикона, мягкого пластика или резины. Сначала они не понравятся животному, но через несколько дней кошка привыкнет. Колпачки сами отпадают, когда коготь отрастает, поэтому их нужно регулярно менять.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как понять чего хочет кошка по ее языку тела.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.