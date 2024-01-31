Как оттереть суперклей на руках: поможет дешевый продукт

Как бы аккуратно вы ни работали с суперклеем, это полезное в хозяйстве вещество все равно может подвести вас и попасть на кожу рук. Причем настолько коварно, что вы просто не заметите, что испачкали ладони или пальцы. А если клей успеет засохнуть, удалить его одним движением не получится. Это только в жидком состоянии он просто смывается водой с мылом.

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Однако снять засохший суперклей с кожи без трения и травмирования возможно. OBOZ.UA рассказывает о простом и эффективном лайфхаке, которым пользуются даже мастера, которым приходится много работать с этим веществом.

Снять остатки суперклея поможет обычный вазелин. Но придется проявить к себе немного больше заботы, чем всегда.

Начните с того, что вымойте руки теплой водой с мягким мылом. Это немного ослабит клей. Затем высушите кожу рук с помощью полотенца, возьмите вазелин и щедро нанесите его на затвердевший клей. Аккуратно вотрите средство в пятно клея, чтобы оно понемногу разрушало его структуру. Под действием вазелина связки в молекулах цианоакрилата будут ослабляться и клей постепенно начнет оттираться. Но не торопитесь и не отдирайте пленку клея – так вы можете повредить кожу. Продолжайте втирать вазелин, пока остатки клея полностью не сотрутся сами.

Если под рукой вазелина нет, его можно заменить растительным или минеральным маслом. Они могут работать немного дольше, но тоже очень эффективны в удалении клейкой пленки.

Когда завершите процедуру, еще раз помойте руки с мылом и протрите их полотенцем. Внимательно осмотрите обработанный участок. Если на нем остались следы клея, снова обработайте их вазелином. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не снимете все остатки. Когда закончите обработку, еще раз помойте руки, смажьте их питательным кремом и дайте косметическому средству полностью впитаться. Это восстановит баланс влаги в коже.

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